Eine gläserne Tischlampe, ein gemustertes Sofa, eine glänzende Sitzbank zum Aufklappen: Für teils überraschend faire Preise werden derzeit Luxusmöbel aus dem Hotel „Atlantic“ an der Alster verkauft. Der Grund ist die zweite Phase einer Hotelzimmer-Modernisierung. Einige der Stücke sind bereits ausverkauft – besonders eine Kategorie scheint es den Interessenten angetan zu haben.

In der ersten Modernisierungsphase wurden zwischen Januar und April bereits 113 Zimmer auf Vordermann gebracht. Nun sind zwischen Juli und September die nächsten 101 Zimmer des Luxushotels dran. Die alten Möbel sollen aber nicht etwa entsorgt werden, sondern werden vom Berliner Unternehmen „Twins Company“ verkauft. Interessenten können die Stücke seit Freitag online bestellen und sie ab dem 9. Juli in einem Hamburger Lager abholen.

So viel kosten die Möbel aus dem Hotel „Atlantic“ in Hamburg

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„Viele Möbel haben über Jahre Gäste aus aller Welt begleitet – jetzt suchen sie ein neues Zuhause“, schreibt die Firma, und: „Wenn weg, dann weg“. Letzteres dürfte vor allem bei Fans von gemusterten Polstern zu Enttäuschung führen, denn die blau gemusterten Sessel, Stühle, Sofas und Kissen (zwischen 19 und 499 Euro) sind bereits alle weg.

Kaufen kann man unter anderem auch Federkernmatratzen für 99 Euro, Luxus-Vorhänge für 299 Euro, ein TV-Wandregal für 49 Euro, einen Schreibtisch für 49 Euro oder einen Bettschal für 25 Euro. Von einigen Produkten sind noch mehr als zehn Artikel verfügbar.

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„Twins Company“ ist auf den Verkauf von Vintage-Möbeln spezialisiert und hat das „Atlantic“ bereits in der ersten Modernisierungsphase unterstützt.