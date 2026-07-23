Lautes Piepen und Motorengeräusche wecken die Nachbarschaft eines Rewe-Markts in Ottensen regelmäßig. In der engen Einbahnstraße kommt es auch immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Jeden Morgen wacht Henryk Zimmermann (51) aus Ottensen von Lkw-Geräuschen auf. Mehrfach wurde ihm schon das Auto von rangierenden Fahrzeugen demoliert. Der Lieferverkehr zum benachbarten Rewe-Supermarkt raubt ihm und seinen Nachbarn den letzten Nerv. Jetzt hat er eine Petition gestartet.

Seit sechs Jahren wohnt Henryk Zimmermann mit seiner Familie in der Bergiusstraße in Ottensen. „Mit den Jahren ist es immer schlimmer und mehr geworden“, sagt der Finanzbuchhalter. Sein Sohn schlafe wegen des Lärms inzwischen in einem anderen Raum.

Die schmale Einbahnstraße verfügt zwischen Am Born und der Friedensallee über eine Zufahrt zur Warenanlieferung des benachbarten Rewe-Marktes. „Die Lkw fahren bis vor das Haus und dann auf den Bürgersteig, um rückwärts an die Anlieferung zu gelangen“, sagt Zimmermann. Häufig sei dadurch schon früh am Morgen gegen 6 Uhr die Nachtruhe beendet.

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Anwohner startet Petition gegen Liefer-Lärm

Auch tagsüber komme es zu gefährlichen Situationen, wenn Lkw die Straße blockieren. „Mein Auto wurde schon zweimal von Lieferanten beschädigt – einmal war der ganze Kotflügel aufgerissen", berichtet der 51-Jährige.

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Die Bergiusstraße in Ottensen ist eine schmale Einbahnstraße. Florian Quandt

Seit der Verkehr im Rahmen des Projekts „freiRaum Ottensen“ in die entgegengesetzte Richtung fließt, habe sich die Lage seiner Einschätzung nach noch verschärft.

Mit einer Petition und Flyern will der 51-Jährige nun auf das Problem aufmerksam machen. Der Rewe-Markt solle nicht verschwinden, betont er. Denkbar seien aber Poller auf den Gehwegen oder eine Anlieferung über die Friedensallee.

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Unter der Online-Petition sammeln sich bereits Kommentare schlafloser Nachbarn: „Das Haus vibriert und das Gepiepe von Rückwärtsfahrern ist durchdringend“, schreibt einer.

Das sagt Rewe zur Situation in Ottensen

Rewe erklärt auf MOPO-Anfrage, die Sorgen der Anwohner ernst zu nehmen. Eine Belieferung über die Friedensallee sei jedoch wegen der baulichen Gegebenheiten nicht möglich, da der dortige Eingang nicht ebenerdig sei. Die Anlieferung müsse daher weiterhin über die Bergiusstraße erfolgen.

Henryk Zimmermann macht mit Flyern auf seine Petition aufmerksam. Florian Quandt

Aus Rücksicht auf die Nachbarschaft dürften Lieferungen frühestens um sieben Uhr stattfinden. „Wir werden alle Beteiligten nochmals ausdrücklich für die Einhaltung dieser Vorgabe sensibilisieren“, sagt die Rewe-Sprecherin.

Auch dem Bezirksamt Altona sind die „beengten Straßenverhältnisse“ bekannt, sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Sie würden insbesondere durch Falschparker verschärft. Um die Rangiermöglichkeiten für den Lieferverkehr auf der Fahrbahn zu verbessern, stehe der Bezirk in engem Austausch mit der Polizei. „Konkrete Maßnahmen werden derzeit abgestimmt und sollen zeitnah umgesetzt werden“, so die Sprecherin.

Bleibt zu hoffen, dass Henryk Zimmermann und seine Nachbarn aus der Bergiusstraße dann wieder ruhig schlafen und gefahrlos die Wege betreten können.