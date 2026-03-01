Lauter Knall: Oberleitung reißt am Hamburger Hauptbahnhof – schon wieder

Am Hamburger Hauptbahnhof haben Reisende am Sonntagnachmittag plötzlich einen lauten Knall gehört: Eine Oberleitung riss – schon wieder. Der Zugverkehr ist beeinträchtigt, kurzzeitig mussten sogar alle Gleise gesperrt werden.

Der Vorfall passierte gegen 16.30 Uhr. Ein ICE aus München fuhr auf Gleis 8 in den Hamburger Hauptbahnhof ein. Als die Fahrgäste ausstiegen, gab es einen lauten Knall. Laut einem Sprecher der Bundespolizei riss die Oberleitung auf Höhe der Ernst-Merck-Brücke und lag auf dem Dach des Zuges.

Hamburger Hauptbahnhof: ICE fährt ein – Oberleitung reißt

Die Ernst-Merck-Brücke ist derzeit vollständig für den Verkehr gesperrt. Die Fahrgäste sind nach Angaben des Sprechers inzwischen ausgestiegen und der Bahnsteig von Gleis 8 wurde geräumt.

Feuerwehr und die Deutsche Bahn seien jetzt damit beschäftigt, die Oberleitung wieder zu reparieren. Dazu werde an der Stelle erst einmal der Strom abgeschaltet.

„Kurzzeitig mussten alle Gleise am Hauptbahnhof gesperrt werden“, sagte ein Bahnsprecher. Das sorgt für Verspätungen und Ausfälle im Regional- und Fernverkehr. „Nachdem Techniker die Oberleitungsanlage überprüft hatten, konnte der Zugverkehr wieder aufgenommen werden.“ Aktuell seien noch zwei Gleise außer Betrieb. Die Ursache für den Defekt wird jetzt untersucht.

Erst vor einer Woche war am Hauptbahnhof eine Oberleitung gerissen, drei Gleise mussten gesperrt werden, die Züge wurden umgeleitet. Damals war der Grund ein Kurzschluss gewesen.