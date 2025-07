Launischer Sommer in Hamburg: Wann kommt die Sonne zurück?

Die Badelatschen stehen bereit, das Handtuch liegt parat – aber statt Planschbecken gibt’s Platzregen! Wer in Hamburg ohne Schirm unterwegs ist, wird derzeit eher unfreiwillig nass. Sommerfeeling? Fehlanzeige. Doch wie geht’s weiter mit dem Wetter im Norden?

Nachdem sich die ganze Stadt seit Tagen fragt, wann es endlich wieder blau über den Dächern der Stadt wird, zeigt sich der Himmel über Hamburg am Freitag zunächst freundlicher. Die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad, es wird warm und schwül. Doch schon ab dem Mittag ziehen erneut dicke Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Schauer und einzelne Gewitter sind möglich, stellenweise mit kräftigem Regen.

Erwartet uns wieder ein 30-Grad-Wochenende?

In der Nacht zum Samstag beruhigt sich das Wetter. Nur vereinzelt gibt es noch letzte Schauer. Später klart es vielfach auf, die Temperaturen sinken nur leicht ab. In den frühen Morgenstunden kann sich stellenweise erneut Nebel bilden – besonders in den Außenbezirken Hamburgs.

Endlich mal Sonne satt! Der Samstag bringt warme, trockene Luft und klare Verhältnisse. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad, perfekt für einen Tag an der Alster oder im Park. Auch am Wasser lässt es sich aushalten – zumindest, solange der Wind aus Südost angenehm bleibt. Regen ist nicht in Sicht, Hamburg erlebt einen fast perfekten Sommertag. Doch wer Pläne hat, sollte ihn gut nutzen – denn es bleibt eine Ausnahme.

Wochenabschluss wie für die Götter? Sommergewitter lösen Kaiserwetter ab

Am Sonntag bleibt es zunächst warm, mit Höchstwerten bis 28 Grad. Doch das Wetter wird wieder unbeständig. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr – vor allem im Umland und in südlichen Stadtteilen. Auch kräftige Schauer sind möglich.

In der Nacht auf Montag bleibt es mild, aber erneut wechselhaft mit weiteren Schauern. Der Wind dreht auf östliche Richtungen und frischt an der Küste leicht auf. (apa)