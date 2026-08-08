Im September entscheidet der Verkehrsausschuss des Bundestages final über eine mögliche Neubaustrecke Hamburg-Hannover. In den niedersächsischen Gemeinden gibt man sich währenddessen kampfbereit.

Jens Köster ist Bürgermeister der Samtgemeinde Salzhausen. Wie viele in der Region ist er gegen die Neubau-Pläne der Bahn. Sina Wolperding/Samtgemeinde Salzhausen

Geht es nach der Deutschen Bahn, soll mitten durch Niedersachsen künftig eine 109 Kilometer lange, zweigleisige Neubaustrecke von Hamburg bis Hannover gebaut werden. Im September will der Bundestag darüber final entscheiden. In den niedersächsischen Kommunen formiert sich seit Jahren Widerstand, eine davon ist die Samtgemeinde Salzhausen. Aber nützt das überhaupt noch was? Der Bürgermeister Jens Köster (parteilos) ist fest davon überzeugt. Mit der MOPO hat er über aus seiner Sicht gebrochene Versprechen der Bahn, mögliche rechtliche Schritte und den großen Frust vor Ort gesprochen. An die Berliner Bundestagsabgeordneten hat Körster außerdem eine direkte Botschaft.

MOPO: Herr Köster, der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sprach kürzlich bei einem Wahlkampfauftritt davon, dass die Neubaustrecke Hamburg-Hannover nicht mehr zu verhindern sei. Teilen Sie diese Ansicht?

Jens Köster: Das ist seine persönliche Einschätzung. Es war ja bereits durchgesickert, dass es offenbar eine Mehrheit im Bundestag für den Neubau gibt. Für uns heißt das aber nur: Jetzt erst recht.

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Das bedeutet?

Am 16. August von 11 bis 15 Uhr planen wir auf dem Rathausplatz Salzhausen als Samtgemeinde für unsere Region sowie Hanstedt und den Heidekreis eine große Protest- und Informationsveranstaltung. Es gibt aber noch mehr Ansätze: Wenn dieses Projekt tatsächlich durchkommt, gäbe es auch rechtliche Wege, dagegen vorzugehen. Es ist ja zum Beispiel nicht so, wie ursprünglich geplant, dass die neue Eisenbahnstrecke konstant parallel zur A7 laufen würde – sie schlängelt sich vielmehr drumherum. Aber ich hoffe natürlich, dass es nicht so weit kommen muss.

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Inwieweit wäre Ihre Region von der Neubaustrecke betroffen?

Die Ortschaften Galstorf und Lübberstedt wären dann zum Beispiel auf der einen Seite von der A7 und auf der anderen von der ICE-Neubaustrecke komplett eingeschlossen. In Galstorf ist außerdem ein Überholbahnhof geplant. Das bedeutet, Güterzüge kommen mit lautem Quietschen zum Stehen, damit ICEs sie überholen können, und fahren dann wieder an. Außerdem würden Moore und Landschaftsschutzgebiete zum Teil zerstört. Das wollen wir verhindern.

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Niedersachsen: Jahrelanger Streit um mögliche Neubaustrecke der Bahn

Und das ja auch schon seit vielen Jahren…

Ja, im Jahr 2015 gab es deshalb das ,Dialogforum Schiene Nord‘, bei dem alle Beteiligten einen Kompromiss ausgearbeitet haben: Die Variante „Alpha E“ sollte umgesetzt werden, ein Maßnahmenbündel zum Ausbau und zur Ertüchtigung verschiedener Bestandsstrecken, um die Kapazität auf der Strecke Hamburg-Hannover zu erhöhen. Ich selbst bin ja erst seit Anfang 2025 Bürgermeister und hätte nicht gedacht, dass wir über die Neubaustrecke noch einmal diskutieren müssen.

Zahlreiche Menschen saßen beim „Whyte Dynner des Widerstands“ im September 2025 zusammen. Mit einer Protest-Außenveranstaltung in Form eines symbolischen Abendessens demonstrierte die Bürgerinitiative gegen die geplante Bahn-Neubaustrecke Hamburg-Hannover. dpa/picture-alliance/Philipp Schulze

Wie haben Sie davon erfahren?

Am 26. Juni 2025 bekam ich per Mail eine Einladung zur Infoveranstaltung der DB Infra GO, die bereits einen Tag später stattfand. Ich empfand die kurzfristige Einladung so, als hätte man uns lieber nicht dabei gehabt.

Ich höre es noch, als sei es gestern gewesen: Dort wurde verkündet, dass die Neubaustrecke alternativlos für die Erreichung des Deutschlandtaktes sei. Die Planungen dazu waren anscheinend schon drei Jahre alt, die Bahn hat das also schon lange heimlich in der Schublade gehabt und auf den richtigen Moment gewartet. So ein Vorgehen ist nicht gut für das Vertrauen in die Politik und führt zu Frust.

Bürgermeister spricht von „Wunschvorstellungen“ der Deutschen Bahn

Aber soll die Region nicht auch durch mehr Regionalbahnhöfe profitieren?

Ja, es gibt Visualisierungen von einem Bahnhof in Soltau und in Galstorf. Das sind aus meiner Sicht aber alles Wunschvorstellungen. Diese müsste das Land Niedersachsen bauen und bezahlen und dafür ist das Geld gar nicht da. Das ist reine Werbung, um den Menschen die Neubaustrecke schmackhaft zu machen. Aus unserer Sicht würde der Ausbau der Bestandstrecke außerdem viel schneller zu spürbaren Verbesserungen im Bahnbetrieb führen. Denn wenn sich für eine Neubaustrecke entschieden wird, ist die Gefahr groß, dass erstmal jahrelang nichts passiert.

Was wäre also Ihre Botschaft für die Bundestagsabgeordneten in Berlin?

Macht das nicht! Schaut euch die Planungen noch einmal an und lasst euch vor der Entscheidung noch einmal von objektiven Fachleuten beraten, wie sinnvoll es ist, eine Neubaustrecke zu bauen – auch unter Klimaschutzaspekten. Lasst euch nicht einfangen von den Versprechungen der Bahn.