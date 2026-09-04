„Lass machen – Geld fürs Quartier“ geht in die dritte Runde. Drei Vereine und Initiativen können sich jeweils über 20.000 Euro für ihr Projekt freuen.

Hamburg lebt vom Engagement seiner Bürger:innen. Ob im Sportverein, in der Kinder- und Jugendarbeit, in der Nachbarschaft oder beim Einsatz für Umwelt und Zusammenhalt: Viele Menschen machen sich jeden Tag ehrenamtlich für ihr Quartier stark – oft leise, aber mit umso mehr Herzblut. Genau dieses Engagement wollen die Hamburger Volksbank und die MOPO erneut unterstützen. „Lass machen – Geld fürs Quartier“ geht in die dritte Runde. Drei gemeinnützige Vereine und Initiativen können sich jeweils über 20.000 Euro für ihr Projekt freuen.

2024 startete „Lass machen – Geld fürs Quartier“ erstmals und stieß auf große Resonanz. 2025 ging die Aktion in die zweite Runde – und auch in diesem Jahr soll wieder das Engagement der Hamburger Vereine und Initiativen sichtbar gemacht und finanziell unterstützt werden.

„Wir erleben immer wieder, wie viel Kreativität, Einsatz und Zusammenhalt in den Stadtvierteln steckt. Mit ‚Lass machen – Geld fürs Quartier‘ wollen wir Hamburgerinnen und Hamburger unterstützen und ihnen den finanziellen Spielraum geben, ihre Ideen umzusetzen“, sagt Thorsten Rathje, Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank. Die Genossenschaftsbank betreut mit 15 Filialen mehr als 100.000 Menschen in der Region.

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Insgesamt 60.000 Euro: Aktion der Hamburger Volksbank und der MOPO

Ihr wollt in Eurem Stadtteil gesunde Ernährung und Bewegung fördern? Ein neues Dojo aufbauen oder eine grüne Oase im tristen Grau installieren? Dann ist jetzt die Gelegenheit: Die Hamburger Volksbank und die MOPO fördern nachhaltige und kreative Ideen, die das Miteinander in Hamburg stärken.

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Sich für den Preis zu bewerben, ist einfach (Teilnahmebedingungen) – es müssen nur wenige Voraussetzungen erfüllt werden: Euer Verein muss als gemeinnützig anerkannt sein und seinen Sitz in Hamburg haben. Außerdem solltet ihr das Projekt benennen, das mit dem Geld unterstützt werden soll. Dieses Projekt muss bereits laufen oder noch 2026 an den Start gehen. Wichtig ist auch, dass Euer Verein bereit ist, die Hamburger Volksbank und die MOPO für einen Besuch vor Ort zu empfangen, damit wir uns ein Bild von der Vereinsarbeit machen können.

Wenn alle Infos auf maximal zwei DinA4-Seiten per E-Mail (lassmachen@mopo.de) oder per Post (Anschrift: Morgenpost Verlag GmbH, ottensenOPEN, Barnerstraße 14, 22765 Hamburg) bis zum 23. September 2026 eingereicht sind, heißt es Daumen drücken. Eine Jury wählt dann zehn Projekte aus, für die vom 19. bis zum 29. Oktober 2026 auf www.mopo.de abgestimmt werden kann. Die drei Vereine mit den meisten Stimmen gewinnen je 20.000 Euro und werden zusätzlich in der Zeit vom 20. November bis 4. Dezember 2026 in der WochenMOPO vorgestellt.

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Bewerben dürfen sich alle gemeinnützigen Einrichtungen mit Sitz in Hamburg, die einen klaren Bezug zu ihrem Stadtteil haben. Zum Beispiel Vereine, Stiftungen, Schulvereine, Kindergärten und Sportvereine. Pro Verein ist jedoch nur eine Bewerbung erlaubt. Eine Übertragung des Gewinns auf Dritte ist ausgeschlossen.

www.mopo.de/lassmachen-teilnahmebedingungen