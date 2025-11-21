20.000 Euro gewonnen: Mit HipHop zu mehr Lust auf gesundes Leben

Wenn auf dem Schulhof plötzlich Bässe aus Boxen dröhnen und Jugendliche neugierig zusammenströmen, wirkt das wie eine spontane Tanzaktion. Tatsächlich steckt dahinter seit diesem Jahr aber auch immer häufiger ein Projekt, das Hamburgs Schülern buchstäblich neue Energie gibt. Mit „HipHop & Health“ will die Stiftung Kulturpalast Hamburg (KPH) Kinder aus benachteiligten Stadtteilen erreichen, für die Sport, gesunde Ernährung und Gesundheitswissen oft weit weg sind vom Alltag – und hat mit dieser Idee bei der Aktion „Lass machen – Geld fürs Quartier“ der Hamburger Volksbank mit Unterstützung der MOPO 20.000 Euro gewonnen.

In Stadtteilen wie Billstedt, Horn oder Harburg wachsen viele Kinder unter erschwerten Bedingungen auf. Armut, wenig Platz und fehlende Vorbilder führen dazu, dass gesunde Ernährung und Bewegung kaum eine Rolle spielen. Genau dort setzt das Projekt des Kulturpalasts aus Billstedt an – mitten in Schulen, Jugendzentren und Stadtteilhäusern. Und es nutzt ein Mittel, das sofort Nähe schafft: HipHop.

„Das ist ein ausgezeichneter Weg, die Bewegung zu nutzen, um den Kindern und Jugendlichen auch gesunde Ernährung zu vermitteln. Wir freuen uns, dass wir diesen Weg mit unterstützen können“, sagt Thorsten Rathje, der Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank.

Ernährungsfragen zwischen Beats und Bewegung

Ein Projekttag beginnt wie ein Mini-Festival: Coaches der „HipHop Academy Hamburg“ starten mit einfachen Moves – Streetdance, Breakdance, HipHop-Choreos. Ohne Leistungsdruck, ohne Noten, dafür mit viel Spaß. Währenddessen wird der Körper zum Thema: Was gibt Energie? Was raubt sie? Warum knurrt der Magen beim Training? Ernährungsfachkräfte beantworten diese Fragen direkt zwischen Beats und Bewegung – alltagsnah und verständlich.

Anschließend wird gekocht – gemeinsam. Doch da viele Schulen nicht über entsprechende Küchen verfügen, plant der Kulturpalast eine mobile Küche auf einem Lastenrad anzuschaffen. „So können Kochworkshops künftig überall stattfinden, sogar auf dem Schulhof“, freut sich Nils Schmidt, der Lebensmittel- und Nachhaltigkeitsexperte beim Kulturpalast in Billstedt. Diese „rollende Küche“ ist Teil der geplanten Erweiterung und soll den Zugang zu gesunder Ernährung noch leichter machen.

Schnell, günstig und lecker gesund essen

Beim Kochen erleben die Jugendlichen, wie man schnell, günstig und lecker gesund essen kann – und zwar mit Lebensmitteln, die man überall gut zugänglich auch beim Discounter bekommt. Gemeinsam schneiden, würzen, probieren – das ist oft der Moment, in dem abstraktes Wissen greifbar wird.

Ergänzt wird das Ganze durch Medien-Workshops: Die Teilnehmenden drehen kleine Videos, dokumentieren Rezepte oder filmen ihre Tanzmoves. Mit Unterstützung von Coaches entstehen Clips, die später auf Social Media geteilt werden – eine digitale Bühne, die viel Stolz erzeugt und die Botschaft weiterträgt. „Wir wollen die Kinder und Jugendlichen nicht belehren, sondern ihnen Mut machen und ihr Selbstbewusstsein stärken“, erklärt KPH-Vorstand Dörte Inselmann. Frei nach dem HipHop-Motto: Each one teach one – lernen wir voneinander.

Großer Aktionstag als Höhepunkt

Höhepunkt des Projekts ist ein großer gemeinsamer Aktionstag im Kulturpalast in Billstedt: Rund 300 Jugendliche aus mehreren Schulen tanzen, lernen und kochen zusammen. Am Ende präsentieren sie auf der Bühne, was sie während der Workshops entwickelt haben – ein Tag voller Gemeinschaft, Kreativität und Selbstvertrauen.

„HipHop and Health“ vermittelt mehr als Gesundheitswissen: Es schafft Begegnungen über kulturelle Grenzen hinweg, fördert Respekt, stärkt Selbstwirksamkeit – und zeigt Jugendlichen, dass sie ihr Leben aktiv gestalten können. So wird HipHop zum Türöffner für eine gesündere Zukunft und wirkt weit über die Kursräume hinaus.