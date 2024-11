Umweltschutz: In diesem Freibad wird bald Sonne getankt

Es ist still im Poseidon Bad in Eidelstedt. Laub liegt in den Wasserbecken, der Schwimmbetrieb ist schon seit ein paar Wochen eingestellt. Und dennoch: Die Verantwortlichen beim SV Poseidon zeigen sich mit einem Dauerlächeln im Gesicht. Denn ihr Verein gehört zu den fünf Erstplatzierten der Aktion „Lass machen – Geld fürs Quartier“ der Hamburger Volksbank mit Unterstützung der MOPO – und hat somit 20.000 Euro gewonnen. Das Geld soll helfen, das vereinseigene Schwimmbad in Zukunft klimaneutral zu betreiben.

„Mit den steigenden Energiekosten wird es immer schwieriger, das eigene Schwimmbad kostendeckend zu bewirtschaften. Mit einer Photovoltaikanlage wollen wir unseren Energieverbrauch reduzieren und uns von fossilen Brennstoffen unabhängiger machen“, erklärt Thomas Ahme, der 1. Vorsitzende des SV Poseidon (SVP), des Gewinnerprojekts.

Der SVP ist mit etwa 1000 Mitgliedern der größte Schwimmverein Norddeutschlands. Das Herz des Vereins ist das Freibad am Olloweg in Eidelstedt, mit zwei 50-Meter-Schwimmbecken und einem Lehrschwimmbecken. Im Sommer finden dort viele Wettkämpfe und Schwimmkurse sowie weitere Freizeitaktivitäten statt.

Neue Photovoltaikanlage für das Poseidon Bad in Eidelstedt

Thomas Ahme ist dabei so etwas wie der „Mr. Poseidon“, denn er ist seit 52 Jahren ehrenamtlich im Verein tätig. Sein Sohn Leif Ahme unterstützt ihn als 2. Vorsitzender und berichtet, welche Investitionen der Verein schon unternommen hat, um den Betrieb des Freibades sowohl ökologisch als auch ökonomisch nachhaltig zu gestalten. So wurden Folien installiert, um die Schwimmbecken nachts abzudecken und Wärmeverluste zu vermeiden.

Des Weiteren wurde fast die gesamte Beleuchtung auf energiesparende LED-Technik umgestellt, einschließlich der Flutlichtanlage. Zudem wurden die energieintensiven Umwälzpumpen des Schwimmbades durch moderne Pumpen mit Frequenzumrichtern ersetzt, die mittels Sensoren die tatsächlich nötige Drehzahl ermitteln. Insgesamt seien in den vergangenen Jahren Ausgaben in Höhe von 500.000 Euro zusammengekommen, so Leif Ahme.

Leif (l.) und Thomas Ahme präsentieren ein Solarmodul, wie es auf dem Dach des Haupthauses installiert wird. Florian Quandt Leif (l.) und Thomas Ahme präsentieren ein Solarmodul, wie es auf dem Dach des Haupthauses installiert wird.

Mit der neuen Photovoltaikanlage, die auf dem Schrägdach des Haupthauses und auf dem Flachdach des Nebengebäudes installiert wird, sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden. „Die selbst erzeugte Solarenergie senkt die Stromkosten und schafft finanzielle Freiräume, die wiederum in die Instandhaltung und Verbesserung der Freibadeinrichtungen investiert werden können. Darüber hinaus wird die Photovoltaikanlage als sichtbares Zeichen unseres Engagements für den Umweltschutz fungieren“, sagt Leif Ahme.

Thorsten Rathje, Vorstandssprecher der Hamburger Volksbank, fühlte sich im Poseidon Bad in Eidelstedt an seine Kindheit erinnert, in der er immer gerne schwimmen ging. „Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Schwimmbäder geschlossen werden, ist es schön zu sehen, dass hier mit so viel Engagement der Zugang zum Schwimmunterricht für Kinder und Erwachsene aufrechterhalten wird. Deshalb freuen wir uns als Hamburger Volksbank, die Bestrebungen des SV Poseidon zu noch mehr Nachhaltigkeit zu unterstützen.“

Das Poseidon Bad wird seit 1969 vom SV Poseidon betrieben und steht der Öffentlichkeit als Freibad in der Regel von Mai bis September zur Verfügung.

