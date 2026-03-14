Laserpointer-Angriff auf Polizeihubschrauber – Mann verurteilt

Er zielte mit einem Laserpointer auf einen Polizeihubschrauber – und brachte damit den Piloten in Gefahr. Jetzt ist der Angreifer verurteilt worden.

Wegen eines Angriffs mit einem Laserpointer auf einen Polizeihubschrauber hat das Amtsgericht Hamburg-Harburg einen Mann zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der 51-Jährige sei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung schuldiggesprochen worden, teilte eine Gerichtssprecherin mit.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Polizeihubschrauber am 29. Januar 2024 in circa 500 Meter Höhe über einer Demonstration nahe der A7 in Hamburg-Waltershof geschwebt. An jenem Tag hatten Bauern mit rund 100 Traktoren den Verkehr rund um den Finkenwerder Ring blockiert. Die unangemeldete Versammlung hatte nach damaligen Angaben der Polizei erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr durch den Hafen und über die Autobahn.

Das könnte Sie auch interessieren: Neun Jahre nach G20: Letztes Verfahren rund um Eskalation am Rondenbarg eingestellt

Der 51-Jährige richtete laut Anklage den Laserpointer auf den Piloten und nahm dabei eine Verletzung der Hubschrauberinsassen in Kauf. Der Pilot wendete rechtzeitig seinen Blick ab und brach den Aufklärungsflug ab. Der Laserstrahl war nach Feststellung des Gerichts so stark, dass er das menschliche Auge hätte schädigen können, wie die Sprecherin sagte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa)