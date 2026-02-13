Was ist da los? Darum stehen Menschen Schlange vor diesem Laden in der City

Ungewöhnlicher Andrang in der Hamburger Innenstadt: Vor dem Lego-Store in der Spitalerstraße bildete sich am Freitagnachmittag eine lange Schlange. Viele Passanten blieben stehen und fragten sich, was hinter dem plötzlichen Run auf den Spielwaren-Riesen steckt.

Der Grund für den Andrang ist eine besondere Valentins-Aktion von Lego. An zwei Tagen können Besucher im Store ein Blumenherz bauen und anschließend kostenlos mit nach Hause nehmen. Das Event findet auch noch am morgigen 14. Februar von 17 bis 19 Uhr statt – allerdings nur solange der Vorrat reicht. Entsprechend früh stellten sich schon am Freitag viele Interessierte an, um eines der begehrten Sets zu ergattern.

Die Aktion richtet sich an erwachsene Mitglieder des Programms Lego Insiders, eine kostenlose Registrierung ist vor Ort möglich. Pro Person gibt es lediglich ein Blumenherz, das nicht verkauft wird.

Weil die Stückzahl stark begrenzt ist, rechneten Mitarbeiter bereits früh mit großem Andrang – und behielten recht: Die Schlange in der Spitalerstraße wuchs zeitweise auf mehrere Dutzend Wartende an. (rei)