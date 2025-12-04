Legendärer Hamburger Comedy-Club bekommt neues Zuhause

Er machte deutsche Stand-up-Comedy groß: Seit mehr als 30 Jahren bringt der Quatsch Comedy Club die Hamburger zum Lachen – seit fast drei Jahren auch auf dem Wasser. Jetzt verlässt der Club den Raddampfer „Queen“ und geht zurück an Land.

„Das waren drei herrliche Jahre auf der ,Queen‘!“, sagt Gründer Thomas Hermanns. „Ob hoher Wellengang oder leichte Brise, wir hatten viel Spaß mit unserem Gastspiel auf der ,Queen‘.“ Er danke allen „Wasserratten, die in unseren Shows an Bord einen Kurzurlaub genossen haben.“ Und Hermanns verspricht: „Wir sehen uns wieder!“

Seit 2023 schippert der Quatsch Comedy Club auf dem Raddampfer „Queen“ von der Reederei Prüsse über die Elbe. Noch bis zum 31. Januar, dem 34. Geburtstag der Talentschmiede, sticht die Live-Show immer freitags und samstags von der Überseebrücke aus in See.

Quatsch Comedy Club zieht an Land

Im Frühjahr 2026 soll das Schiff ins Trockendock gehen und wieder flott gemacht werden, um im Sommer erneut über die Elbe zu schippern – dann ohne die Spaßmacher an Bord. Der Quatsch Comedy Club zieht zurück an Land. Wohin es geht, will der Club erst verraten, wenn die Tinte auf dem neuen Vertrag trocken ist. Es könnte eine Reise in die Vergangenheit werden.

1992 Jahren startete der Quatsch Comedy Club in der Kantine des Deutschen Schauspielhauses und entwickelte sich zu einer Institution der deutschen Comedy-Szene. Eine kleine Gruppe junger Künstler – darunter Wigald Boning, Monty Arnold, Olli Dittrich und Gründer Thomas Hermanns – brachten die Stand-up-Comedy nach Deutschland.

Das könnte Sie auch interessieren: Ist das sinnvoll? Hochhaus-Siedlung soll um weitere Hochhäuser wachsen

Anschließend folgten mehrere Umzüge: Ins Imperial Theater, das Café Keese auf der Reeperbahn und später den Stage Club an der Neuen Flora. Nach einer coronabedingten Pause zog der Club schließlich aufs Wasser. (abu)