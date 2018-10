Landesparteitag: Tschentscher stimmt Partei auf Bezirkswahlen 2019 ein

Die SPD bereitet sich auf die Bezirkswahl 2019 vor: Auf einem außerordentlichen Parteitag im Bürgerhaus Wilhelmsburg hielt Bürgermeister Peter Tschentscher gestern eine Rede zum Thema „Moderne Großstadtpolitik für Hamburgs Bezirke“.

„Wir können wachsen, ohne dass Hamburg seinen Charakter verliert“, sagte Tschentscher. Als Beispiel nannte der Bürgermeister den sozialen Wohnungsbau, den Schulbau, die Verkehrspolitik und die Wirtschaftspolitik. Die Wahl der Bezirksversammlungen findet am 26. Mai mit der Wahl zum Europäischen Parlament statt. Sie gilt als Stimmungstest für die SPD nach dem Bürgermeisterwechsel.

Nach der bislang letzten Umfrage Anfang April käme die SPD in Hamburg nur noch auf 36 Prozent, 9,6 Punkte weniger als bei der Wahl 2015. Die CDU käme auf 16 Prozent, großer Gewinner wären dagegen die Grünen, die von 12,3 Prozent auf 18 Prozent kletterten und damit erstmals zweitstärkste Kraft wären. Die Linke käme auf 12 Prozent (plus 3,5), FDP (minus 0,4) und AfD (plus 0,9) jeweils auf 7 Prozent.