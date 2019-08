Land unter in Hamburg: Was ist denn da los? Fruchtallee überflutet

Eine geborstene Hauptversorgungsleitung hat am Sonntagmorgen die Fruchtallee in Eimsbüttel unter Wasser gesetzt. Keller liefen voll, die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen an.



Gegen 9 Uhr stand die Fruchtallee unter Wasser. "Es rauschte, als wenn hier ein Fluß lang läuft”, so ein Anwohner.



Fruchtallee in Hamburg: Keller unter Wasser

Die Feuerwehr klemmte die betroffene Leitung zusammen mit Hamburg Wasser ab, die Polizei sperrte den betroffenen Bereich ab. Vereinzelt mussten Keller gelenzt werden.



Eine Stunde nach dem Rohrbruch konnten zwei Spuren der Straße wieder freigegeben werden.