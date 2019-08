Lärmschutztunnel in Hamburg: An diesen drei Wochenenden wird die A7 voll gesperrt

Schnelsen -

Autofahrer müssen ganz stark sein: Vor der Eröffnung der zweiten Röhre des Lärmschutztunnels in Schnelsen muss die A7 am kommenden Wochenende in Richtung Norden voll gesperrt werden. Doch damit nicht genug: Zwei weitere Vollsperrungen sind bis Ende des Jahres geplant.

Los geht’s am kommenden Freitag, den 16. August ab 22 Uhr bis einschließlich Montag, den 19. August. Richtung Flensburg werden alle Fahrbahnen zwischen Stellingen und Schnelsen voll gesperrt. Grund dafür ist der Einbau von knapp 3.500 Tonnen offenporigem Asphalt (OPA), der besonders lärmmindernd ist, wie das Baukonsortium Via Solutions Nord am Freitag mitteilte.

Die Verkehrsbehörde empfiehlt, über die A1, A21 und B205 auszuweichen.

Zwei weitere Vollsperrungen auf der A7 geplant

Eine komplette Sperrung der A7 in beide Fahrtrichtungen folgt am Wochenende 25. bis 28. Oktober. Dann soll die neue Oströhre in Betrieb genommen werden. Seit Juni vergangenen Jahres rollt der gesamte Verkehr durch die zuerst gebaute Weströhre, nun soll er in die zweite Röhre verlegt werden.



Auch diese Verkehrsführung wird ein Provisorium sein. Erst nach einer weiteren Vollsperrung vom 6. bis zum 9. Dezember sollen die Autos auf je zwei Spuren durch beide Röhren fließen. Das gilt als Inbetriebnahme des gesamten Tunnels, wie Hamburgs Verkehrskoordinator Christian Merl sagte.

Automatische Tore vor dem Tunnel eingebaut

Jeweils dreispurig werden Autofahrer die beiden jeweils 550 Meter langen Röhren erst ab Frühjahr 2020 nutzen können. Zuvor müssten nördlich und südlich des Tunnels automatisch zu öffnende Tore in den Mittelleitplanken eingebaut werden, sagte der Koordinator des Schnelsener Projekts, Peter Schreiber.



Diese sollen bei einem Unfall im Tunnel erlauben, den Verkehr schnell in eine andere Röhre zu leiten. Für den Einbau muss jeweils eine Fahrspur in den Röhren gesperrt bleiben.