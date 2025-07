Drei Monate ist es her, dass das Westfield-Center in der HafenCity mit großem Tamtam eröffnete: Am ersten Tag kamen tausende Neugierige, der Verkehr rund um das Quartier kam zeitweise zum Erliegen und im Inneren bildeten sich teils lange Schlangen vor den Läden. Wie hat sich die Situation inzwischen entwickelt – und leiden Mönckebergstraße und Co. tatsächlich wie vorher befürchtet unter dem neuen Erlebniscenter? Zeit für eine Bilanz. Anwohner in der HafenCity berichten inzwischen jedenfalls von einer neuen, unerträglichen Lärmbelastung.