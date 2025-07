Lärm und Ärger: So geht es mit dieser Hamburger Flüchtlingsunterkunft weiter

Die Flüchtlingsunterkunft am Überseering in der City Nord ist nahezu voll belegt. Die hohe Auslastung führt immer wieder zu Streit und Lärmbelästigungen – sowohl unter den Bewohnern als auch im direkten Umfeld der Einrichtung. Jetzt hat die Sozialbehörde angekündigt, die Kapazität bis Mitte nächsten Jahres zu reduzieren.

In der Flüchtlingsunterkunft am Überseering in der City Nord leben derzeit 1240 Menschen, bei einer Maximalkapazität von 1560 Plätzen. Die angespannte Situation führt immer wieder zu Konflikten der Bewohner untereinander. Außerdem beschweren sich die Anwohner zunehmend über Lärmbelästigung.

Flüchtlingsunterkunft: Plätze sollen auf 900 reduziert werden

Die Sozialbehörde hat deshalb am Montag angekündigt, die Kapazität bis Mitte 2026 schrittweise auf die ursprünglich vorgesehenen 900 Plätze zu reduzieren. Damit soll einerseits der Druck auf das Quartier verringert und andererseits die Lebensqualität für Anwohner und Bewohner nachhaltig verbessert werden.

Vor diesem Hintergrund haben die Fraktionen von CDU, SPD und FDP im Regionalausschuss Eppendorf-Winterhude beantragt, dass die Bezirksamtsleitung gemeinsam mit der zuständigen Fachbehörde und dem Träger Fördern & Wohnen die Umsetzung des Kapazitätsabbaus begleitet. Zudem soll regelmäßig über den Fortgang berichtet und ergänzende Maßnahmen geprüft werden.

Katharina Schwarz (CDU), Mitglied im Regionalausschuss Eppendorf-Winterhude: „Wir begrüßen die Entscheidung der Sozialbehörde, die Kapazität der Unterkunft am Überseering zu reduzieren und fordern zusätzlich einen klaren Zeitplan und transparente Berichte über die Fortschritte.“ (mp)