Seit fast einem Jahr ist Sascha Bartz (47) der offizielle Nachtbeauftragte für St. Pauli. Wenn es im Viertel Lärm und Stress gibt, können sich Anwohner und Gastronomen an ihn wenden. Aus Sicht der Verwaltung scheint das gut zu klappen, denn gerade wurde sein Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Die MOPO hat Bartz getroffen und ihn gefragt, worüber die St. Paulianer sich am häufigsten beschweren, was er von einem Alkoholverkaufsverbot hält und in welchem Stadtteil es bald ebenfalls einen Nachtbeauftragten geben könnte.