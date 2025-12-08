Längste Uber-Fahrt in Deutschland 2025 startete in Hamburg

Von Bratkartoffeln bis Beerpong-Tisch: Was Uber-Passagiere in Deutschland alles im Auto vergessen – und warum der Süden bei Freundlichkeit punktet.

Die freundlichsten Fahrgäste des Mobilitätsanbieters Uber stammen in diesem Jahr aus Karlsruhe. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Freiburg und Nürnberg. Das geht aus dem „Uber Atlas 2025” hervor, für den unter anderem die Bewertungen in der App des Fahrdienstleisters ausgewertet wurden.

„Uber Atlas” 2025: Höflich im Süden – spendabel im Norden

Auch bei der Höflichkeit der Fahrer schneidet der Süden Deutschlands besonders gut ab. Die Uber-Passagiere empfanden durchschnittlich die Fahrer in Landshut als besonders freundlich, gefolgt von Heidelberg und Freiburg. Beim Trinkgeld hat dagegen der Norden die Nase vorn: Besonders spendabel waren Fahrgäste aus Lübeck und Rostock – jede vierte Fahrt wurde hier mit Trinkgeld belohnt. Das höchste Trinkgeld deutschlandweit betrug 117 Euro.

Die Uber-Fahrgäste in Rostock sind nicht nur großzügig, sondern auch besonders vergesslich. Nirgendwo sonst wurden im vergangenen Jahr im Verhältnis zu den absolvierten Fahrten mehr Gegenstände im Fahrzeug vergessen. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Bremen und Nürnberg.

Beerpong-Tisch und Bratkartoffeln vergessen

Ähnlich wie Passagiere in herkömmlichen Taxis vergaßen Uber-Fahrgäste am häufigsten ihr Mobiltelefon im Wagen. Zu den skurrilsten Fundsachen gehörten ein Beerpong-Tisch, eine elektrische Zahnbürste, eine Piercing-Pistole, eine Reitgerte sowie eine Portion Bratkartoffeln.

Aus dem „Uber Atlas” geht auch hervor, dass die Fahrer der Uber-Partnerfirmen nicht immer das große Los ziehen, wenn ein Auftrag von Uber eintrifft. Die kürzeste Fahrt fand in den vergangenen zwölf Monaten in München statt. Hier war die Tour schon nach zwei Minuten zu Ende. Nicht viel besser erging es einem Fahrer in Berlin, der seinen Passagier nur 2 Minuten und 30 Sekunden lang chauffieren durfte.

Rekordstrecke nach Amsterdam

Jeweils über acht Stunden waren dagegen die Fahrer unterwegs, die die drei längsten Strecken mit ihren Passagieren zurücklegten. Eine Tour führte von Hamburg ins 680 Kilometer entfernte Amsterdam. Ein anderer Fahrgast ließ sich die 653 Kilometer von Berlin nach Minderlittgen in der Eifel fahren.

Die drittlängste Strecke führte von Düsseldorf nach Billund in Dänemark (653 Kilometer). Die meisten Touren hat ein Fahrgast aus Berlin absolviert. 1150 Mal wurde eine Fahrt über diesen Uber-Account gebucht. (dpa/mp)