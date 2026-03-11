Ladepunkt-Ausbau: Hier hat er sich fast verdoppelt – und hier geht’s viel langsamer

Inzwischen gibt es mehr als 4800 öffentliche Ladepunkte für E-Fahrzeuge in der Stadt. Der Senat peilt an, die 10.000er-Marke bis 2030 zu erreichen. In Schleswig-Holstein läuft es aktuell dagegen derzeit deutlich langsamer.



Der Ausbau der Ladepunkte für E-Fahrzeuge hat sich vergangenes Jahr in Hamburg nahezu verdoppelt. 2025 wurden mehr als 1300 öffentliche Ladepunkte installiert, wie aus einer Statistik der Bundesnetzagentur hervorgeht. 2024 waren noch etwa 700 Ladepunkte hinzugekommen. Gründe der Entwicklung gehen aus der Übersicht nicht hervor.

Hamburg: Rund 10.000 Ladepunkte bis 2030

Insgesamt waren nach jüngsten Februarzahlen 4842 Ladepunkte in Hamburg installiert. Der Anteil der sogenannten Schnellladepunkte lag bei 17,3 Prozent. Diese weisen eine Ladeleistung von mehr als 22 Kilowatt auf, mehr als gewöhnliche Ladepunkte.

Nach Zielsetzung des Senats sollen in Hamburg bis 2030 rund 10.000 Ladepunkte verfügbar sein. Hamburgs Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) wird am Mittwoch zu einem Termin erwartet, bei dem der Hannoveraner Anbieter Enercity einen Ladepunkt an der Elbphilharmonie vorstellt.

Schleswig-Holstein: Der Ausbau hat sich verlangsamt

In Schleswig-Holstein hat sich der Ausbau vergangenes Jahr dagegen verlangsamt. 2025 wurden 1050 öffentliche Ladepunkte in dem Bundesland installiert. 2024 waren noch nahezu 1300 Ladepunkte hinzugekommen.

Insgesamt waren nach jüngsten Februarzahlen 7644 Ladepunkte in Schleswig-Holstein installiert. Der Anteil der sogenannten Schnellladepunkte lag bei 26,5 Prozent. In Kiel stieg die Zahl der Ladepunkte zum Vorjahr um 12,6 Prozent auf 582. In Lübeck nahm die Zahl der Punkte rasant um 55,7 Prozent zu auf 702.

Ladepunkte sind nicht immer mit Ladeeinrichtungen gleichzusetzen. Eine Einrichtung ist beispielsweise eine Ladesäule, die über mehrere Ladepunkte verfügt. Ladepunkte sind etwa Steckdosen und Kabel. (dpa/mp)