Die Schließung des Copy-Office fühlt sich für den Besitzer an, wie ein befreiender Schlag aus dem Chaos. Johanna Schneeberger

Michael Koch macht Schluss. Der 57-Jährige betrieb fast drei Jahrzehnte das „Copy-Office“ auf dem Kiez. Nun schließt er seinen Laden in der Clemens-Schulz-Straße für immer. In einem Abschiedsbrief wendet er sich an seine Kunden – und rechnet mit dem Verhalten vieler ab.

„Ich habe den heiligen Gral gesucht, aber nicht gefunden”, schreibt Michael Koch in dem Brief, der am Schaufenster seines Betriebes befestigt ist. Ständig habe er drei Kunden gleichzeitig gehabt, während der vierte gerufen habe, dass er „kurz eine Kopie“ brauche. Koch hat Wut im Bauch. Das ist in den Zeilen ganz deutlich lesbar. Die Blicke, schreibt er weiter, wenn er nicht sofort reagiert habe, seien endlich vorbei. „.Die angedrohten Prügel und das angespuckt werden, gehören auch zur Vergangenheit.“

Copy Office in St. Pauli: Besitzer arbeitete lange alleine

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Kurz vor der Jahrtausendwende hatte Michael Koch seinen Laden eröffnet. Jahrelang konnte er Mitarbeiter beschäftigen. Das Geschäft lief. Doch seit vier Jahren schmiss er den Kopiershop alleine. Die voranschreitende Digitalisierung und Corona hätten den Druck auf das Geschäft erhöht. Für Koch zu viel. Er schließt nun den Laden und fängt mit „etwas ganz anderem“ an.

Und Koch ist geladen. Der Brief liest sich in Teilen wie eine Abrechnung. Er nennt seine Entscheidung einen „befreienden Schlag“, schreibt über eine Reißleine, die er gezogen habe, eine „Notbremse bei Vollgas, bevor ich dann doch noch an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall im Laden stebe.“ Rumms! Da ist einer offenbar geladen.

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Wie finden das eigentlich diejenigen, die von Koch kritisiert werden? „Die Leute finden das gut. Sie können die Schließung nachvollziehen“, behauptet Koch. Er habe viele Kunden aus dem Gewerbe. „Die kennen alle das Problem!“ Und überhaupt finden seine Kunden den Brief eher „lustig“.

Der Abschiedsbrief von Michael Koch hängt vor seinem Druckladen in der Clemens-Schultz-Straße. Johanna Schneeberger Der Aushang vor dem Laden bestätigt die Schließung mit Ende des Monats. Johanna Schneeberger

Für Michael Koch wird es der Abschied zur doppelten Erleichterung. Vor zehn Jahren, erzählt er, sei er nach Lübeck gezogen. Die Pendelei sei eine zusätzliche Belastung. Auch damit ist ab Freitag Schluss. Nach einer kurzen Auszeit, berichtet der 57-Jährige, starte er eine neue berufliche Karriere. Am Timmendorfer Strand werde er künftig Fleisch abpacken. Auch hier muss er etwas pendeln. Aber das stört den Kiez-Kopierer wenig. Im Gegenteil. Für ihn scheint nur zu zählen, dass er mit seinen bisherigen Kunden nichts mehr zutun haben wird. Sein Motto: Nie wieder Laufkundschaft! „Menschen können ja ganz nett sein. Aber wenn sie zur Laufkundschaft werden, dann wird's schwierig.“

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Im Abschiedsbrief versteckt er seine Vorfreude auf das neue Leben nicht. „Ich habe für meine Begriffe das große Los gezogen, den goldenen Weg aus dem Hamsterrad und das Gratis-Ticket gefunden, bin endlich raus und davon!“