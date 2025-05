Lachgas-Kartuschen explodieren: Millionenschäden an überraschender Stelle

Nicht ordnungsgemäß entsorgte Lachgasflaschen haben im vergangenen Jahr zu Schäden in Millionenhöhe in den Hamburger Müllverbrennungsanlagen geführt. Lachgas gilt als beliebte Partydroge.

Der Trend, Lachgas als Partydroge zu konsumieren, stellt die Hamburger Stadtreinigung vor Probleme. Allein im vergangenen Jahr hätten nicht ordnungsgemäß entsorgte Lachgas-Kartuschen zu mehr als zehn größeren Explosionen in den Müllverbrennungsanlagen geführt, heißt es seitens der Stadtreinigung. Dabei seien Schäden in Millionenhöhe entstanden. Mit einer neuen Kampagne will die Stadtreinigung auf das Problem aufmerksam machen.

Explosionen bei Stadtreinigung durch Lachgasflaschen

Der Appell: Die Lachgas-Kartuschen bitte im Gelben Sack oder auf dem Recyclinghof entsorgen – und das vollständig entleert. Die Gasflaschen gehörten nicht in öffentliche Papierkörbe oder den Restmüll. Das Motto der Kampagne: „Schluss mit lustig!“

Kay Goetze (l) und Sven Winterberg von der Stadtreinigung Hamburg präsentieren die Kampagne „Schluss mit lustig“. picture alliance/dpa | David Hammersen Kay Goetze (l) und Sven Winterberg von der Stadtreinigung Hamburg präsentieren die Kampagne „Schluss mit lustig“.

90.000 Postkarten sollen in 150 Kneipen und Bars in der Schanze, Altona und St. Pauli verteilt werden. Auch wurden bereits 20 Fahrzeuge der Stadtreinigung bedruckt.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Hafen: Drogenmafia soll riesige Mengen Koks geschmuggelt haben

Gerade unter Minderjährigen ist Lachgas in den vergangenen Jahren zur beliebten Partydroge geworden. Das beobachtet auch die Sozialbehörde. „Die leichte Zugänglichkeit und der vergleichsweise günstige Preis führen dazu, dass Lachgas so eine populäre Substanz unter Jugendlichen ist“, sagt Sprecher Wolfgang Arnold. Das Gas werde für einen kurzen Rausch inhaliert, berge allerdings erhebliche gesundheitliche Risiken. Seit dem 1. Januar ist der Verkauf von Lachgas an Minderjährige in Hamburg verboten. (dpa/mp)