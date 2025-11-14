Kinder und Mutter im Urlaub gestorben: Neue Details zu Tragödie in Istanbul

Ein paar Tage ausspannen und noch etwas Sonne am Bosporus genießen. Dieses Vorhaben endete für ein Hamburger Paar und seine zwei Kinder in Istanbul schrecklich. Die Mutter und die Kinder starben, der Vater liegt auf der Intensivstation. Alle wurden mutmaßlich Opfer einer Lebensmittelvergiftung. Nun gibt es neue Informationen zu den Hintergründen der Tragödie.

Für Savas B., seine Frau Cigdem sowie die gemeinsamen Kinder Kadir (6) und Masal (3) sollte es ein Städtetrip in das Land ihrer Eltern sein. Gebucht hatte die in Hamburg Hamm wohnende Familie ein Hotel in der Istanbuler Altstadt. Von hier aus unternahmen sie Touren durch die Millionenmetropole am Bosporus.

Hotelpersonal in Istanbul alarmiert Rettungsdienst

Einer dieser Ausflüge führte sie laut Medienberichten in den beliebten Stadtteil Ortaköy. Dort hätten sie bei einem fliegenden Händler gefüllte Muscheln und in einem anderen Laden dann Suppe und Kokorec gegessen, ein traditionelles türkisches Streetfood-Gericht aus Kalbsdärmen.

Ob eine dieser Mahlzeiten zur Tragödie führte, wird von der Istanbuler Polizei ermittelt. Am Mittwoch klagten die Kinder und die Mutter über Erbrechen und Durchfall und kamen laut der Nachrichtenagentur Anadolu in eine Klinik. Nach kurzer Behandlung wurden sie wieder entlassen.

Kurz darauf hatten Hotelangestellte den Rettungsdienst gerufen, weil die Kinder und die Mutter kaum noch ansprechbar waren. Die Familie kam erneut ins Krankenhaus. Dort verstarben zunächst die Geschwister, kurz darauf auch die Mutter. Der Vater wird nach MOPO-Informationen intensivmedizinisch behandelt. Das Auswärtige Amt bestätigte, es handele sich bei der Familie um deutsche Staatsbürger. (dpa/ruega)