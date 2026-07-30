Wenige Tage vor dem Hamburger CSD haben Unbekannte in Wilhelmsburg zwei Regenbogenflaggen mit Graffiti beschmiert. Nun ermittelt die Polizei.

Eine schockierende Aktion: Ein großes schwarzes „X“ wurde jeweils auf die beiden Regenbogenflaggen am Kurt-Emmerich-Platz gesprüht. privat

250.000 Menschen werden am Samstag zum Christopher Street Day unter dem Motto „Jetzt erst recht!“ durch die Hamburger Innenstadt ziehen. Nur wenige Tage vorher empört aber eine mutmaßlich gezielte Schmieraktion in Wilhelmsburg.

Entdeckt wurden die beschädigten Flaggen am Donnerstagmorgen: Als eine Spaziergängerin gegen 9.30 Uhr über den Kurt-Emmerich-Platz am Inselpark lief, fielen ihr große schwarze Kreuze auf, die auf die zwei dort hängenden Regenbogenflaggen gesprüht worden waren.

„Auf dem Platz hängen noch weitere Flaggen“, berichtet die Frau der MOPO. Beschmiert worden seien jedoch ausschließlich die beiden Regenbogenflaggen. Sie vermutet deshalb, dass dies eine gezielte Aktion war. Zudem würden die Flaggen in mehr als drei Metern Höhe hängen. „Dafür braucht man eine Leiter“, sagt sie.

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Polizei hat Ermittlungsverfahren eingeleitet

Auch die Polizei bestätigte den Vorfall. Nach dem Hinweis der MOPO machte sich ein Beamter vor Ort ein Bild. Auf dem Platz hätten insgesamt sechs Flaggen geweht, darunter zwei Regenbogenflaggen. „Die Regenbogenflaggen waren mit einem schwarzen ,X‘ versehen“, bestätigte eine Polizeisprecherin.

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Wem die Flaggen gehören, ist bislang unklar. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte teilte auf MOPO-Anfrage mit, die Fahnen nicht selbst gehisst zu haben. Offen ist auch, wann die Flaggen besprüht wurden – und wie lange die Beschmierung demnach unentdeckt geblieben ist.

Die Polizei hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen Hasskriminalität eingeleitet. Die beiden Flaggen sollen zudem bereits von dem Platz entfernt worden sein.