Die einen finden sie superpraktisch, die anderen verdrehen nur genervt die Augen, wenn bei WhatsApp eine Sprachnachricht aufploppt. Auffällig: Die Jungen sind überwiegend Fans des privaten Mini-Podcasts, die Älteren fragen sich: Warum ruft ihr nicht einfach an? Ja, warum eigentlich nicht? Woher kommt diese Scheu vorm Telefonieren bei der Gen Z? Kommunikationswissenschaftlerin und Psychologin Laura-Maria Altendorfer hat zumindest eine Theorie, woran das liegen könnte.







