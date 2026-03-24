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Junger Mann mit Mütze hält sich Handy vor den Mund

Handy wie ein Brett vor den Mund halten und loslabern: Besonders junge Menschen lieben Sprachnachrichten (Symbolbild) Foto: picture alliance / Zoonar | Dmitrii Marchenko

paidKurz anrufen oder lange labern? Wie Sprachnachrichten die Generationen spalten

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Die einen finden sie superpraktisch, die anderen verdrehen nur genervt die Augen, wenn bei WhatsApp eine Sprachnachricht aufploppt. Auffällig: Die Jungen sind überwiegend Fans des privaten Mini-Podcasts, die Älteren fragen sich: Warum ruft ihr nicht einfach an? Ja, warum eigentlich nicht? Woher kommt diese Scheu vorm Telefonieren bei der Gen Z? Kommunikationswissenschaftlerin und Psychologin Laura-Maria Altendorfer hat zumindest eine Theorie, woran das liegen könnte.



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