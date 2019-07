Kurioser Vorfall in Hamburg: Ist auf der Veddel schon der Winter eingekehrt?

Veddel -

Ist denn schon Winter in Hamburg? Auf der Veddel war am Freitagabend der Einsiedeldeich schneeweiß bedeckt. Was war da los?

Ein Zeuge hatte das kuriose Schauspiel offenbar mitbekommen und gegen 22 Uhr die Feuerwehr angerufen. Grund für den Anruf war allerdings nicht ein plötzlicher Wintereinbruch in Hamburgs Süden – sondern ein Silo, das übergelaufen war. Deshalb sammelte sich Pottasche auf der Straße, bis die Pumpe des Silos abgeschaltet wurde.

Nach Informationen des Polizei Lagedienstes, waren zu dem Zeitpunkt aber schon mehrere Kubikmeter der Pottasche ausgetreten. Die Asche legte sich dann auf die angrenzenden Straßenzüge und Autos nieder.

Firma muss die Reinigung übernehmen

Für die Feuerwehrleute war der Einsatz gegen 23.30 Uhr schon beendet, denn um die aufwendigen Reinigungsarbeiten muss sich die Firma selber kümmern.