Kuriose Aktion in Hamburg: Was steckt hinter den bepflanzten Jeanshosen?

Eilbek -

Wer hin und wieder über die Wandsbeker Chaussee schlendert, dem ist der Blumenkübel vor der „Neuen Eilbeker Apotheke“ bestimmt schon einmal aufgefallen. Die mit Blumen bewachsenen Jeanshosen sehen zwar auf den ersten Blick lustig aus, doch zur Unterhaltung der Fußgänger ist die Aktion nicht gedacht: Die Initiatoren wollen die Stadt verschönern und ein Zeichen gegen das Insektensterben setzen.

Manuel Pinto und Sigrid Meyer betreiben gemeinsam das Restaurant „Café Rossio“ an der Wandsbeker Chaussee. Gemeinsam mit weiteren Anwohnern hat sich das Paar Gedanken darüber gemacht, wie man die Umgebung verschönern – und zugleich noch etwas gegen das Insektensterben tun könne.

Um die Blumenkübel an der Straße habe sich niemand mehr gekümmert. „Die Blumenkübel sahen furchtbar aus, waren nur noch mit Unkraut verwuchert“, erklärt Sigrid Meyer im Gespräch mit der MOPO. In der Freizeit hat sich der Gastronom Pinto dann auf eigene Kosten an die Verschönerung der Straße gemacht, Efeu und Rosen gepflanzt und die von der Wandsbeker Chaussee bekannten Jeansobjekte angelegt. „Wir dachten uns, dann wäre das doch eine sinnvolle Aktion“, so Meyer weiter.

Wandsbek: Anwohner stellen Insektenhotel auf – die Stadt baut es ab

Auch im eigenen Betrieb setzt sich Manuel Pinto aktiv für die Artenvielfalt in Hamburg ein: Auf dem Dach des Restaurants hat der Hobbyimker eigens Bienenstöcke aufgestellt. Auf einem Grünstreifen zwischen Ritterstraße und Ruckteschellweg hatten die Anwohner vor einiger Zeit ebenfalls Wildblumen ausgesät und ein Insektenhotel aufgestellt. Doch das hat die Stadt kurzerhand wieder abbauen lassen – es war nicht genehmigt gewesen.

Davon lassen sich die bienenfreundlichen Gastronomen aber nicht abschrecken: Sie wollen weiterhin dafür sorgen, dass Hamburg zumindest ein bisschen grüner wird. Alles in ihrer Freizeit – und auf eigene Rechnung.