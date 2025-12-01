Kunst statt Kitsch: Dieser Kiez-Weihnachtsmarkt soll ganz besonders werden

Stöbern, schnacken – und die geballte Kreativpower des Stadtteils entdecken: Am Nikolaus-Wochenende soll sich die Turnhalle der Alten Schule St. Pauli in ein kleines Winterwunderland verwandeln. Unter dem Titel „A Cozy Mess“ präsentieren Designer und Kunstschaffende auf diesem ganz besonderen Kiez-Weihnachtsmarkt ihre Arbeiten.

Das soll keine gewöhnliche Verkaufsmesse werden: „A Cozy Mess“ versteht sich als entspanntes Advents-Get-together: stöbern, entdecken, plaudern, snacken – begleitet von Glühwein, Kaffee, Pizza und einer lockeren Atmosphäre. Es gibt Illustrationen, Mode, Grafiken, Keramiken, Schmuck und anderes. Der Eintritt ist frei.

Hamburg: Alte Schule St. Pauli soll Kreativzentrum werden

Unterstützt wird der Adventsmarkt unter anderem von der Kreativ Gesellschaft Hamburg, Playground Coffee, Joschi Pizza Bistro und dem Weinladen St. Pauli, der vor Ort auch ein bestimmtes Paket anbietet: Eine Flasche Riesling und ein signierter Kunstdruck des Künstlers Moritz Green. Der komplette Erlös soll an ein gemeinnütziges Projekt gehen.

Die historische Schule in der Seilerstraße soll sich gerade zu einem neuen Kreativzentrum des Viertels entwickeln. Der Adventsmarkt ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. (mp)