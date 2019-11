Kunden müssen Parkplatz fotografieren: Bußgeld-Hammer bei Hamburger E-Scooter-Anbieter

Eigentlich sollen E-Scooter sicher und rücksichtsvoll abgestellt werden, am Straßenrand, wo sie niemanden stören. Die Realität in Hamburg sieht oft anders aus: Die Leihroller werden achtlos hingeschmissen, blockieren Fußwege. Der Anbieter Lime sagt diesem rüpelhaften Verhalten jetzt den Kampf an – und das hat Folgen für die Kunden.

Wer sich nicht an die Parkvorschriften hält, muss bald zahlen. Denn Lime hat angekündigt, ab sofort alle Verwarn-, Buß- und Strafgelder an die Nutzer weiterzugeben, wie das „Hamburger Abendblatt“ zuerst berichtete.

Kunden müssen Hamburger Leihroller fotografieren

Bei groben und wiederholten Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung können Scooter-Nutzer sogar von der Plattform gesperrt werden. Und noch etwas ändert sich für die Kunden: Die Dokumentation des richtig abgestellten E-Scooters durch ein Foto soll ab sofort verpflichtend sein.

Lime gibt Bußgelder an Hamburger Park-Rüpel weiter

Laut eigener Aussage ist Lime die erste Firma, die so vorgeht. Ob die Lime-Kunden durch diese Regelungen rücksichtsvoller mit den Scootern umgehen, bleibt abzuwarten.

Vielleicht färbt dieses Konzept bei Erfolg auch auf die Konkurrenz ab – und Voi, Tier, Circ und Bird ziehen mit härteren Regeln nach. Denn bisher werden Bußgelder wegen Falschparkens von Firmen nicht an die Kunden weitergegeben. (mew)