Kultfilm auf der Bühne: Hamburg bekommt ein neues Musical!

Musicalfans aufgepasst: Mit „Der Teufel trägt Prada“ kommt Ende des Jahres ein Hit aus dem Londoner Westend in die Hansestadt – basierend auf dem gleichnamigen Kino-Erfolg mit Meryl Streep und Anne Hathaway!

Aktuell wird noch nach den Darstellenden für Miranda, Andy und Co. gesucht, aber lange gedulden muss man sich nicht, wie T-Online berichtet. Aus einem Casting-Aufruf von Stage Entertainment auf Instagram geht hervor, dass der Theaterstart noch für Dezember 2026 angepeilt wird. In welchem der fünf Theater von Stage das Musical zu sehen sein wird, ist noch unklar. Am wahrscheinlichsten sind aber das Theater an der Elbe oder die Neue Flora.

„Der Teufel trägt Prada“ wurde 2022 in Chicago uraufgeführt und lief im Oktober 2024 im Londoner Westend an. Die Musik schrieb Elton John.

2026 Fortsetzung von „Der Teufel trägt Prada“ im Kino

Der Termin des Hamburg-Starts wurde geschickt gewählt: Ende April kommt die Fortsetzung des Kultfilms „Der Teufel trägt Prada“ in die deutschen Kinos. Der Hype um das glamouröse Leben im Fashion-Universum wird Fans in diesem Jahr also im Griff haben. Sowohl die Filme als auch das Musical basieren auf dem gleichnamigen Roman-Zweiteiler von Autorin Lauren Weisberger von 2003.

Der erste Film handelt von der jungen Journalistin Andy. Die stolpert in New Yorks gnadenlose Modewelt und landet ausgerechnet bei der „Eiskönigin“ Miranda Priestly, Chefin des Hochglanzmagazins „Runway“. Zwischen High Heels, Dauerstress und Machtspielchen lernt Andy schnell: Erfolg hat seinen Preis – und Glamour ist hier eine Frage des Überlebens.