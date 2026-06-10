Hamburg
Kult-Plakate erfunden: Astra trennt sich nach 28 Jahren von Werbe-Agentur
Nach mehr als einem Vierteljahrhundert gehen die Hamburger Biermarke und ihre Stammagentur getrennte Wege. Damit endet eine Zusammenarbeit, die einige der bekanntesten Werbesprüche des Nordens hervorgebracht hat.
Die Hamburger Biermarke Astra stellt ihre Werbung neu auf. Mutterkonzern Carlsberg Deutschland hat angekündigt, künftig mit neuen Partnern zusammenarbeiten zu wollen. Branchenbeobachter werten die Mitteilung als Hinweis auf einen bevorstehenden Agentur-Pitch. Ob die Ausschreibung bereits läuft, ist allerdings nicht bekannt.
Für die Agentur Philipp und Keuntje (PUK) ist das Aus ein besonderer Einschnitt. Astra war 1998 ihr erster Kunde. Gemeinsam entwickelten sie zahlreiche Kampagnen, die weit über Hamburg hinaus bekannt wurden. Besonders der Slogan „Was dagegen?“ wurde zum Markenzeichen der Kultbier-Marke von St. Pauli.
Astra: Abschied von der Werbeagentur nach 28 Jahren
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Zum Abschied veröffentlichte PUK einen Clip, der auf die gemeinsame Geschichte zurückblickt. Darin zeigt sich die Agentur versöhnlich und bedankt sich für die lange Zusammenarbeit. Ganz reibungslos verlief die Beziehung zuletzt offenbar nicht mehr. Schon 2024 soll es zwischen beiden Seiten geknirscht haben. Nun folgt der endgültige Schnitt.
PUK betreut weiterhin mehrere große Marken. Zu den Kunden zählen unter anderem Audi, die Deutsche Bank und Jägermeister.
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