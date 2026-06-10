Nach mehr als einem Vierteljahrhundert gehen die Hamburger Biermarke und ihre Stammagentur getrennte Wege. Damit endet eine Zusammenarbeit, die einige der bekanntesten Werbesprüche des Nordens hervorgebracht hat.

Würde man so heute wohl nicht mehr machen: Eine Astra-Werbung aus dem Jahr 2009 hfr

Die Hamburger Biermarke Astra stellt ihre Werbung neu auf. Mutterkonzern Carlsberg Deutschland hat angekündigt, künftig mit neuen Partnern zusammenarbeiten zu wollen. Branchenbeobachter werten die Mitteilung als Hinweis auf einen bevorstehenden Agentur-Pitch. Ob die Ausschreibung bereits läuft, ist allerdings nicht bekannt.

Für die Agentur Philipp und Keuntje (PUK) ist das Aus ein besonderer Einschnitt. Astra war 1998 ihr erster Kunde. Gemeinsam entwickelten sie zahlreiche Kampagnen, die weit über Hamburg hinaus bekannt wurden. Besonders der Slogan „Was dagegen?“ wurde zum Markenzeichen der Kultbier-Marke von St. Pauli.

Renovieren auf Hopfenbasis – Plakat aus dem Jahr 2004. Patrick Sun Die Alster, wie Astra sie sieht – Plakat aus dem Jahr 2008. KOSTENFREI HFR Das ist Hamburg aus der Flasche – Plakat aus dem Jahr 2009. KOSTENFREI HFR Astra. Was dagegen? – Plakat aus dem Jahr 2009. KOSTENFREI HFR Fashion mit Pfandwert – Plakat aus dem Jahr 2009. KOSTENFREI HFR Prost auf den Abriss – Plakat aus dem Jahr 2009. KOSTENFREI HFR Gegen Gänsehaut hilft Gerstensaft – Plakat aus dem Jahr 2014. Morgenpost Verlag GmbH

Astra: Abschied von der Werbeagentur nach 28 Jahren

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Zum Abschied veröffentlichte PUK einen Clip, der auf die gemeinsame Geschichte zurückblickt. Darin zeigt sich die Agentur versöhnlich und bedankt sich für die lange Zusammenarbeit. Ganz reibungslos verlief die Beziehung zuletzt offenbar nicht mehr. Schon 2024 soll es zwischen beiden Seiten geknirscht haben. Nun folgt der endgültige Schnitt.

PUK betreut weiterhin mehrere große Marken. Zu den Kunden zählen unter anderem Audi, die Deutsche Bank und Jägermeister.