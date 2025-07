Jan Plewka: Küsse im Volksdorfer Fotoautomaten

„Es ist so oh-, oooooohne diiiiich!“ Die Hamburger Band Selig und ihr Frontmann Jan Plewka (54) sind vor allem für einen Song bekannt. Dabei hat er noch einige andere nicht zu verachtende Musikgruppen – und Ansichten, wie er der MOPO verraten hat.

1. Einen Tag Bürgermeister von Hamburg – Ihre erste Amtshandlung? Ich würde die Stadt von Autos befreien und den immensen Platz, der dadurch entsteht, umfunktionieren in grüne, begegnungsfreundliche Oasen.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? Vorne am Bug der Elbfähre auf der Fahrt von Finkenwerder zu den Landungsbrücken. Beim Blick auf die Silhouette der schönsten Stadt der Welt, da geht mir das Herz auf.

3. Und wer ist Ihr Lieblingshamburger oder Ihre Lieblingshamburgerin? Amelie Deuflhard und das Kampnagel-Team. Sie haben einen Ort für freie Kunst, Solidarität und Zuversicht erschaffen.

4. Ihr liebstes Hamburg-Klischee? Man sagt, die Hamburger:innen seien kühl und reserviert. Das kann ich nicht bestätigen, im Gegenteil haben die meisten Leute hier ein großes Herz.

Am 10.10. spielt Jan Plewka ein Release Konzert zu seinem an diesem Tag erscheinenden Album auf Kampnagel und im April 2026 geht's damit auf Tour. Tickets auf Eventim.de und an allen bekannten VVK-Stellen.

5. Welche Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und welche völlig überschätzt? Ich liebe Fischbrötchen, aber auf Aal kann ich aus vielen Gründen gut verzichten.

6. Der schönste Stadtteil Hamburgs (und warum): die kleinen Nebenstraßen in St. Pauli an einem lauen Sommerabend.

7. Drei Dinge, die Sie glücklich machen? Meine Familie, meine Bands und das baldige Erscheinen meines Soloalbums.

8. Welcher Charakterzug nervt Sie an Ihnen selbst? Meine Ungeduld steht mir und vielen anderen manchmal im Weg.

9. Und an welchem Ort hatten Sie Ihren ersten Kuss – und wie war’s? Im Fotoautomaten am Volksdorfer U-Bahnhof – es war sehr schön und spannend.

10. In welchem Laden hatten Sie Ihren schlimmsten Absturz? Rosis Bar oder Sorgenbrecher, auf jeden Fall Hamburger Berg, wo genau und in welcher Bar weiß ich nicht mehr.