Kürzungen drohen in Planten un Blomen: Bezirk springt ein

Damit in Planten un Blomen 2026 nicht noch mehr Kulturangebote verschwinden, greift die Bezirksversammlung Hamburg-Mitte nun selbst in die Kasse. Mit zusätzlichen bezirklichen Mitteln sollen drohende Kürzungen abgewendet und das Programm im Park gesichert werden.

Hintergrund ist laut Bezirksversammlung das seit Jahren unveränderte Budget der Umweltbehörde von 182.000 Euro pro Jahr. Wegen gestiegener Kosten für Honorare, Technik und Dienstleistungen hatte es bereits im vergangenen Jahr Einschnitte im Programm gegeben. Ohne zusätzliche Mittel wären in diesem Jahr weitere Kürzungen vorgesehen gewesen, unter anderem bei der Wasserlichtorgel, der Töpferstube, den Druckmedien und dem Teehaus im Japanischen Garten.

Bezirksversammlung will Kulturprogramm in Planten un Blomen kurzfristig sichern

Um das zu verhindern, stellt die Bezirksversammlung jetzt bis zu 18.100 Euro bereit. So sollen unter anderem Kinderprogramme, interkulturelle Veranstaltungen und weitere zentrale Angebote gesichert werden.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Hungerlöhne: Yevhen A. schuftete auf der Westfield-Baustelle für vier Euro Stundenlohn

Yevhen A. schuftete auf der Westfield-Baustelle für vier Euro Stundenlohn Kulturbehörde verpennt Frist: Nun sind 20 Millionen Euro Fördergelder futsch

Nun sind 20 Millionen Euro Fördergelder futsch Detektivin Alina Rinker (21) räumt in der MOPO mit den Trenchcoat-Klischees auf

räumt in der MOPO mit den Trenchcoat-Klischees auf Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Der Glatzel-Knall und die Folgen beim HSV

Der Glatzel-Knall und die Folgen beim HSV 28 Seiten Plan 7: Ein Café, in dem alle Speisen lila sind & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Zugleich macht die Bezirksversammlung deutlich, dass die Finanzierung des Kulturprogramms eigentlich Aufgabe der zuständigen Fachbehörden ist. Die Aufstockung sei deshalb eine notwendige Kompensation, um das Angebot kurzfristig zu sichern.

Ernst Olcay Aydik, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Bezirksfraktion, sagt: „Wir lassen nicht zu, dass das Kulturprogramm in Hamburgs Vorzeigepark schleichend kaputtgespart wird.“

Das könnte Sie auch interessieren: Europa-Ranking: Dieser Hamburger Park ist der schönste in Deutschland!

Steffi Wittern, umweltpolitische Sprecherin der Grünen-Bezirksfraktion, sagt: „Gerade in Zeiten knapper Kassen dürfen wir bei der Erlebbarkeit unserer städtischen Natur und Kultur keine Abstriche machen.“ Und Timo Fischer, Sprecher der FDP-Gruppe meint: „Insbesondere die Wasserlichtorgel ist ein echtes Highlight – für den Tourismus ebenso wie für viele Hamburgerinnen und Hamburger. Eintrittsfrei und offen für alle. Das muss auch in Zukunft so bleiben.“ (mp)