Der gewaltsame Tod eines Zugbegleiters, erschlagen von einem Fahrgast ohne Ticket, erschüttert das Land – und wirft ein grelles Licht auf das, was tausende seiner Kollegen in ihrem Alltag erleben. Pro Tag werden rund acht Angriffe auf Bahnmitarbeiter gemeldet, teilt ein Sprecher des Konzerns mit – und da sind all die Unflätigkeiten, die die Männer und Frauen an vorderster Front abbekommen, nicht mitgezählt. Eine Hamburger Zugbegleiterin berichtet der MOPO, was sie in 20 Jahren auf der Schiene mit schreienden Vätern, betrunkenen Frauen und bewaffneten Halbstarken schon erlebt hat.







