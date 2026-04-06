Ostern beginnt die Campingsaison – und sie ist die wahrscheinlich berühmteste Camperin des Landes: NDR-Moderatorin Bettina Tietjen, bekannt für ihre gute Laune – und ihr weiß-gelbes Tietjen-Mobil, mit dem sie und ihr Mann („der Ingenieur“) wochenlang durch Europa gondeln. Für die Sendereihe „Tietjen campt“ dürfen auch mal prominente Gäste Camping-Luft schnuppern, nun gibt es sogar ein neues Buch. Was man zwischen umgekipptem Klobehälter und gefräßigen Wildschweinen so alles erlebt, wer auf keinen Fall campen sollte und was sie auf Campingplätzen immer wieder zum Staunen bringt? Bettina Tietjen plaudert aus dem Vorzelt.





