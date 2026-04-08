mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Bettina Tietjen sitzt in ihrem offenen Campingbus.

Hauptsache schöner Ausblick: Bettina Tietjen mit dem „Tietjen Mobil“. Foto: Bettina Tietjen privat

paidBettina Tietjen packt aus: Wer niemals campen sollte – und was jeder Camper braucht

kommentar icon
arrow down

Ostern beginnt die Campingsaison – und sie ist die wahrscheinlich berühmteste Camperin des Landes: NDR-Moderatorin Bettina Tietjen, bekannt für ihre gute Laune – und ihr weiß-gelbes Tietjen-Mobil, mit dem sie und ihr Mann („der Ingenieur“) wochenlang durch Europa gondeln. Für die Sendereihe „Tietjen campt“ dürfen auch mal prominente Gäste Camping-Luft schnuppern, nun gibt es sogar ein neues Buch. Was man zwischen umgekipptem Klobehälter und gefräßigen Wildschweinen so alles erlebt, wer auf keinen Fall campen sollte und was sie auf Campingplätzen immer wieder zum Staunen bringt? Bettina Tietjen plaudert aus dem Vorzelt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test