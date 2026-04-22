Bezirksamt untätig: UCI-Kino steht weiter leer – jetzt gibt es neue Ideen

Seit längerem steht das frühere UCI-Kino in Othmarschen leer – jetzt macht die Lokalpolitik Druck und fordert neue Ideen für die riesige Fläche.

Nach der Schließung im Juli 2024 infolge eines Wasserschadens tut sich am ehemaligen Multiplex-Kino an der Baurstraße bislang kaum etwas. Die rund 30.000 Quadratmeter große Immobilie im Komplex „Othmarschen Park“ steht weiter leer. Zwar wurde zwischenzeitlich ein Baugerüst aufgestellt, doch dabei ging es lediglich um Arbeiten im Obergeschoss – eine konkrete Nachnutzung ist weiter offen.

FDP fordert Prüfung neuer Nutzungsmöglichkeiten

Die FDP-Fraktion in der Bezirksversammlung Altona will das nicht länger hinnehmen. Sie fordert, dass der Bezirk aktiv wird und neue Nutzungsmöglichkeiten prüft. Denkbar seien unter anderem Freizeit- und Sportangebote wie eine Boulderhalle, Padel-Tennis, ein Trampolinpark oder eine Erlebniswelt für Kinder. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst. Im „Othmarschen Park“ gibt es bereits einige Freizeitmöglichkeiten, darunter eine Bowlingbahn und eine Lasertag-Arena.

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Aus Sicht des Bezirksamts gab es dafür bislang jedoch keinen Anlass. In einer Antwort auf eine Anfrage von FDP-Politikerin Katarina Blume heißt es, man sei davon ausgegangen, dass die Fläche nach der Schadensbeseitigung weiterhin als Kino genutzt werden soll. Entsprechend habe sich die Wirtschaftsförderung bislang nicht mit alternativen Konzepten beschäftigt.

Schilder erklären das Haus des UCI-Kino im Othmarschen-Park. Florian Quandt Schilder erklären das Haus des UCI-Kino im Othmarschen Park.

Ehemaliges UCI-Kino in Othmarschen: FDP sieht Handlungsbedarf

Auch Gespräche mit dem privaten Eigentümer der Immobilie hat es nach MOPO-Informationen bislang nicht gegeben.

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Die FDP sieht darin ein Problem. Der Leerstand schade dem Standort, gleichzeitig gebe es in Hamburg – insbesondere im Westen – großen Bedarf an neuen Indoor-Freizeitangeboten.

Ob Bewegung in die Sache kommt, entscheidet sich möglicherweise schon bald: Am 23. April will die Bezirksversammlung über den Antrag beraten. (rei)