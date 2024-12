Der Bundesnachrichrtendienst (BND) und die Sicherheitsexperten der Bundeswehr gehen davon aus, dass Russland in vier, fünf Jahren so hoch gerüstet sein wird, dass das Land in der Lage ist, die NATO anzugreifen. Frank Roselieb ist Direktor von „Krisennavigator“, dem Institut für Krisenforschung an der Universität Kiel. Mit ihm sprach die MOPO über die Bedrohung der NATO durch Russland. Wie wahrscheinlich ist ein Krieg mit Russland?