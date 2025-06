Keine Termine für Patienten, tote Leitungen, verzögerte Gehaltszahlungen: Die Krise in den Arztpraxen des Hamburger Unternehmens Miamedes mit seinen Tochterfirmen Hämatologisch-Onkologische Allianz Stormarn (HOA) und Geriatrium zieht immer größere Kreise. Der Konzern ist offenbar in Zahlungsschwierigkeiten. Trotzdem startet Geschäftsführer Sekander Scherzai immer noch neue Projekte. Warum stoppt ihn niemand?

Vor einem halben Jahr berichtete die MOPO das erste Mal über die Probleme in der Krebspraxis der HOA in Norderstedt. Dort war die Versorgung tausender schwer kranker Patienten in Gefahr geraten, nachdem mehrere Mitarbeiter gekündigt hatten, weil sie ihre Gehälter nicht oder nur stark verzögert bekommen hatten. Auch die Sozial- und Rentenversicherungsbeiträge waren nicht mehr gezahlt worden.

Vorläufiges Insolvenzverfahren wurde wieder eingestellt