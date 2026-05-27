Kreuzfahrtschiff dreht plötzlich um: Komplette Reise ab Hamburg abgesagt

Die „Vasco da Gama“ war auf dem Weg Richtung Hamburg, um wieder in den Betrieb zu starten – am Wochenende drehte das Schiff jedoch überraschend um. Der Grund: ein technischer Defekt. Nun haben die Reiseveranstalter auch die kommende Kreuzfahrt am 26. Mai abgesagt.

Zusammenfassung:

Die „Vasco da Gama“ drehte auf dem Weg nach Hamburg wegen eines technischen Defekts um.

Die geplante Kreuzfahrt am 26. Mai wurde aufgrund eines Hauptmaschinenfehlers abgesagt.

Reiseveranstalter Nicko Cruises informierte die Passagiere über die erneute Verzögerung im Kreuzfahrtbetrieb.

Der Reiseveranstalter „Nicko Cruises“ hatte am Samstag gegenüber dem Portal „Schiffe und Kreuzfahrten“ noch mitgeteilt, dass die „Vasco da Gama“ auf dem Weg von Brest nach Hamburg sei – sie sollte von dort wieder in Betrieb gehen. Die erste Kreuzfahrt nach der Werft war für den 26. Mai geplant.

Am Wochenende zeigten Daten des Schiffs jedoch einen deutlichen Kurswechsel. Am späten Samstagabend reduzierte die „Vasco da Gama“ ihre Geschwindigkeit von rund 15 auf etwa 6 Knoten und änderte in der Nacht den Kurs von Hamburg zurück nach Brest. Nun liegt es erneut in dem französischen Hafen. Dort hatte das Schiff zuletzt mehrere Wochen in der Werft wegen Reparaturen an einem Propeller gelegen.

Kreuzfahrt der „Vasco da Gama“ wegen technischen Defekts abgesagt

Die Kreuzfahrt der „Vasco da Gama“ am 26. Mai 2026 ist nun abgesagt. Der Reiseveranstalter hat die gebuchten Passagiere bereits informiert, heißt es in einem Statement, das „Schiffe und Kreuzfahrten“ vorliegt. „Diese Entwicklung trifft auch uns sehr. Auch wir haben dem Neustart mit großer Freude entgegengesehen“, schreiben die Veranstalter.

Grund für die Absage ist ein technischer Defekt an einer der Hauptmaschinen. Dieser stehe laut Reederei nicht im Zusammenhang mit der zuvor reparierten Propelleranlage. Wie lange die Reparatur diesmal dauern wird und wann die „Vasco da Gama“ wieder in den Kreuzfahrtbetrieb starten kann, sei derzeit offen. In den kommenden Tagen solle sich zeigen, wie schwer der technische Schaden ist und welche Auswirkungen er auf den weiteren Fahrplan hat.

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Laut ursprünglichem Plan sollte die Route unter anderem nach Bergen, Geiranger, zu den Lofoten und bis zum Nordkap führen. Mehrere Reisen – darunter Teile der Weltreise 2025/2026 – mussten in der Vergangenheit wegen Problemen an der Steuerbord-Propelleranlage bereits gestrichen oder angepasst werden. (mp)