Kreuzfahrten bringen Milliarden: So wichtig ist die Branche für Hamburg

Volle Schiffe, volle Kassen: Die Kreuzfahrt boomt – und spült Milliarden in die Hamburger Wirtschaft.

Die Kreuzfahrtbranche ist für Hamburg ein echter Wirtschaftsfaktor: Laut einer neuen Studie erwirtschaftet sie jährlich rund 1,7 Milliarden Euro Umsatz und sorgt für eine Bruttowertschöpfung von mehr als 727 Millionen Euro.

Damit hat die Bedeutung der Branche deutlich zugenommen. Im Vergleich zu früheren Zahlen ist die Wertschöpfung um rund 73 Prozent gestiegen – und damit deutlich stärker als die Gesamtwirtschaft der Stadt.

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Besonders profitieren laut Studie viele Bereiche: Neben Reedereien tragen auch Tourismus, Handel, Logistik und Dienstleistungen zur wirtschaftlichen Leistung bei. Insgesamt hängen mehr als 7000 Arbeitsplätze in Hamburg direkt oder indirekt an der Kreuzfahrt.

Passagiere geben im Schnitt 130 Euro in Hamburg aus

Auch die Passagiere selbst bringen Geld in die Stadt. Wer in Hamburg startet oder ankommt, gibt im Schnitt etwas über 130 Euro aus – viele bleiben sogar eine Nacht oder länger.

Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard sieht darin einen klaren Erfolg: Hamburg habe sich zu einem der führenden Kreuzfahrtstandorte in Europa entwickelt.

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Die Zahlen sprechen für sich: 2025 wurde mit 1,4 Millionen Passagieren ein Rekord erreicht. Für 2026 werden hunderte Anläufe von Hochsee- und Flusskreuzfahrtschiffen erwartet. (rei)