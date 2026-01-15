mopo plus logo
Ein Kind bastelt Lego im Lego Discovery centre.

Kinder zwischen 4 und 10 Jahren können sich bewerben. (Symbolbild) Foto: LEGO Discovery Centre Hamburg / Anna-Lena Ehlers

  • HafenCity

Kreatives Kinderteam: Hamburgs größte Lego-Fans gesucht!

Kreative Bastler aufgepasst! Das Lego Discovery Centre in der HafenCity sucht besonders talentierte Junior-Bauarbeiter für eine neue Arbeitsgruppe. Aber schnell sein: Bewerbungen sind nur noch ein paar Tage möglich!

Noch bis Dienstag, 20. Januar 2026, können sich Lego-begeisterte Kinder in Hamburg für die „Creative Crew“ 2026 im Lego Discovery Centre bewerben. Die Entscheidung fällt beim Kinder-Bauwettbewerb am Freitag, 30. Januar 2026, von 9.30 bis ca. 11 Uhr – direkt vor Ort in der HafenCity.

So funktioniert die Bewerbung – das erwartet die Gewinner

Für 2026 wird eine neue Kinder-„Crew“ gesucht. Lego-Fans im Alter von 4 bis 10 Jahren sollen das Centre ein Jahr lang repräsentieren – und erhalten dafür exklusive Einblicke. Sie dürfen an besonderen Events teilnehmen, neue Angebote als Erste testen und hinter die Kulissen schauen. Das Highlight: ein Jahr kostenloser Eintritt.

Bewerbungen sind online möglich unter: legodiscoverycentre.com/hamburg/creative-crew

Für den begehrten „Job“ müssen die Kinder (mit Hilfe der Eltern) ein Foto von sich und ihrem selbstgebauten Lego-Werk einreichen.

