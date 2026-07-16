Die Bundesregierung will bei der Förderung des Reeperbahn-Festivals weiter kürzen. In Hamburg werden die Pläne scharf kritisiert. SPD und Kultursenator warnen vor einer Schwächung der Musikbranche.

Die SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft hat eine von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer geplante weitere Kürzung der Fördermittel für das Reeperbahn-Festival scharf kritisiert.

„Wer das Reeperbahn-Festival schwächt, schwächt den Musikstandort Deutschland“, sagte der für die Kreativwirtschaft zuständige Sprecher der Fraktion, Hansjörg Schmidt. Weimers Kulturpolitik habe „deutliche Schlagseite“.

Auch Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) zeigte sich von den Kürzungsplänen besorgt.

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Bundesförderung soll binnen zwei Jahren mehr als halbiert werden

Laut seiner Behörde sieht der vom Bundeskabinett beschlossene Haushaltsentwurf für das kommende Jahr nur Fördermittel in Höhe von drei Millionen Euro vor. Im vergangenen Jahr hatte der Bund das Reeperbahn-Festival noch mit 6,27 Millionen Euro gefördert. Für dieses Jahr wurden die Mittel den Angaben zufolge bereits auf rund 4,5 Millionen Euro gekürzt.

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„Wir hoffen, dass sich in der Beratung des Haushalts im Bundestag noch Möglichkeiten ergeben, eine Bundesfinanzierung sicherzustellen, die der herausragenden Bedeutung des Reeperbahn-Festivals als einer der global wichtigsten Musikveranstaltungen und als Leuchtturm der deutschen und europäischen Musikwirtschaft weiterhin gerecht wird“, sagte Brosda der Deutschen Presse-Agentur.

SPD kritisiert einseitige Schwerpunktsetzung Weimers

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Schmidt kritisierte, dass – während am Reeperbahn-Festival gespart werde – die Bundeszuschüsse für die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele offenbar steigen sollen. „Diese einseitige Schwerpunktsetzung ist eines Kulturstaatsministers nicht würdig.“

Das Reeperbahn-Festival sei kein Hamburger Nischenprojekt, „sondern die wichtigste Plattform der deutschen Musik- und Kreativwirtschaft“, betonte der SPD-Abgeordnete. „Die bisherigen Kürzungen habe Hamburg mit erheblichen zusätzlichen Landesmitteln abgefedert. Doch die Förderung der gesamten deutschen Musikbranche kann und darf nicht allein Aufgabe Hamburgs sein.“

Auch Brosda warnte: Sollten die Kürzungen wie vom Kabinett beschlossen kommen, „droht eine empfindliche Schwächung des Musikstandorts Deutschland“. (dpa)