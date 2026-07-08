Erst schloss die Notaufnahme, dann das ganze Krankenhaus. Was wird jetzt aus Groß-Sand in Hamburg? Eine Mitarbeiterin und die Sozialbehörde geben Einblicke.

Es ist ein Jahr her, dass das Krankenhaus Groß-Sand in Wilhelmsburg seine Notaufnahme dichtmachte. Wütende Mitarbeiter und empörte Anwohner machten ihrem Ärger bei politischen Veranstaltungen Luft. Eine Petition, eine Demonstration und viele Worte der Verzweiflung später ist klar: All die Mühe hat nichts genützt. Die Klinik ist zu, 350 Mitarbeiter haben ihre Arbeit verloren.

Ein kurzer Blick zurück: Im Mai 2025 wurden die Pläne einer Stadtteilklinik ohne eine Notaufnahme bekannt. Im selben Monat startete der Notarzt Hans Martin Wismar vom Groß-Sand eine Petition für den Erhalt der Notaufnahme. Bis heute hat diese Petition mehr als 13.400 Unterschriften gesammelt.

Am 25. Juni 2025 stellte Senatorin Melanie Schlotzhauer klar, dass das Krankenhaus Groß-Sand in seiner bisherigen Form nicht bestehen bleiben könne. Die Wilhelmsburger würden dies nur kritisch sehen, weil sie es bislang nicht anders gewohnt seien.

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Es folgte eine Demonstration mit rund 500 Teilnehmern am 15. Juli 2025. Dann wurde es ruhig, bis schließlich am 18. März 2026 die Verkündung der Schließung des ganzen Krankenhauses folgte.

Mitarbeiterin: Darum laufen noch Leute durch das Krankenhaus

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Seit dem 1. Juli ist Groß-Sand nun geschlossen. Vorn am Gebäude hängt ein riesiges Schild, das mehrsprachig auf die Schließung hinweist. Auf dem Gelände laufen vereinzelt Menschen herum. Zwei Arbeiter werfen Papiermüll in einen großen Container. Umzugskartons stehen noch ungefaltet an ein Fenster gelehnt.

Am Haupteingang hängt ein weiteres Schild: Notaufnahme geschlossen. Doch die Schiebetüren öffnen sich am Mittwoch immer noch automatisch. Patienten werden hier zwar nicht mehr behandelt, aber Personal ist noch da.

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„Wie lange die Abwicklung noch dauern wird, ist unklar“, sagt eine Mitarbeiterin, die gerade aus dem Eingang kommt. Sie ist gerade auf dem Weg zu einem Termin. „Bisher wurde in den Medien viel über uns gesprochen, aber nicht mit uns“, sagt sie.

Die Notaufnahme am Groß-Sand wurde bereits 2025 geschlossen, unter großem Protest. hfr

Gleichzeitig wolle man das Personal schützen, das durch den Jobverlust eine schwierige Zeit durchmache. „Ein Teil des Teams ist weiterhin auf dem Gelände beschäftigt“, erklärt sie. Das ehemals mehr als 200 Betten große Haus muss leergeräumt werden. „Zu den Aufgaben gehören die Archivierung von Unterlagen sowie die Vorbereitung von Inventar, Medizintechnik, Mobiliar und Geräten für Verkauf oder Spenden“, sagt sie weiter.

Das Medizinische Versorgungszentrum am Groß-Sand ist weiterhin geöffnet, das Krankenhaus nicht. Emilia Skibbe

Das Medizinische Versorgungszentrum Groß-Sand ist weiterhin geöffnet. Sieben Ärztinnen und Ärzte seien hier tätig, so die Mitarbeiterin, die lieber anonym bleiben möchte. „Dort werden gesetzlich und privat versicherte Patientinnen und Patienten ambulant in den Bereichen Allgemeinmedizin/Hausarztmedizin, Orthopädie und Neurochirurgie versorgt.“

Stadtteilklinik in Planung – ohne Notaufnahme und ohne konkretes Datum

Was aus dem Krankenhaus wird, ist weiterhin unklar. Die Sozialbehörde hält an der Idee einer Stadtteilklinik fest. Man sei bereits in einem Interessenbekundungsverfahren, das noch bis Ende August läuft, teilt ein Sprecher mit. Anschließend würde man in vertiefende Gespräche mit geeigneten Interessenten gehen. „Wann diese abgeschlossen sein werden, lässt sich derzeit noch nicht belastbar prognostizieren“, so der Sprecher.

Eine zentrale Notaufnahme ist in den Plänen der Stadtteilklinik nicht eingeplant. „Die Analysen zur gesundheitlichen Versorgung auf der Elbinsel zeigen, dass der größte Versorgungsbedarf im ambulanten Bereich besteht“, erklärt der Sprecher. Nach der Schließung der Notaufnahme 2025 habe es in den umliegenden Notaufnahmen lediglich einen leichten Anstieg gegeben. „Die umliegenden Krankenhäuser verzeichnen insgesamt nur einen moderaten und gut beherrschbaren Zuwachs bei den Fallzahlen.“

Die Geschichte um Groß-Sand zieht sich jetzt seit mehr als einem Jahr hin. Immer wieder haben die Wilhelmsburger gekämpft – und am Ende doch verloren. Jetzt würden sich die Leute nicht mehr wehren, sagte eine ehemalige Mitarbeitende im Gespräch mit der MOPO. „Sie haben sich daran gewöhnt, dass nichts funktioniert.“ Wie es am Groß-Sand weitergeht, bleibt unklar.