Stint

Jan Frithjof Kramer, Chef des Gasthauses zur Post in Cranz, mit einer Dose Stint und der neuen „Herbert Schorle“. Foto: Olaf Wunder

  • Cranz

paid„Kramer’s Leevste“: Hamburger Kult-Restaurant bietet Stint in Dosen an – lecker!

Es gehört zu den bekanntesten Fischgaststätten der Stadt: das Gasthaus Zur Post ist Cranz. Seit Monaten kämpft die Kult-Gastronomie mit einer Dauerbaustelle vor der Haustür. Die Straße Estedeich ist noch auf lange Sicht total gesperrt. Da bleibt mancher Gast fern. Das hat Jan Frithjof Kramer, den Inhaber, auf die Idee gebracht, eine eigene Produktlinie zu starten, um den Gästen die Möglichkeit zu eröffnen, sich die Spezialitäten des Gasthauses nach Hause zu bestellen. Stint in der Konservendose – kaum auf dem Markt, schon ein Renner!


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

