Es gehört zu den bekanntesten Fischgaststätten der Stadt: das Gasthaus Zur Post ist Cranz. Seit Monaten kämpft die Kult-Gastronomie mit einer Dauerbaustelle vor der Haustür. Die Straße Estedeich ist noch auf lange Sicht total gesperrt. Da bleibt mancher Gast fern. Das hat Jan Frithjof Kramer, den Inhaber, auf die Idee gebracht, eine eigene Produktlinie zu starten, um den Gästen die Möglichkeit zu eröffnen, sich die Spezialitäten des Gasthauses nach Hause zu bestellen. Stint in der Konservendose – kaum auf dem Markt, schon ein Renner!





