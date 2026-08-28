Kraftklub in Hamburg: Das ist für Besucher jetzt wichtig

Ausverkauftes Tourfinale, zwei Support-Acts und eine Anreise mit Baustellen-Faktor: Das müssen Besucher vor dem Auftritt von Kraftklub auf der Trabrennbahn wissen.

Kraftklub-Sänger Felix Kummer beim Frequency-Festival in Österreich. Am Samstag kommt die Band zum Tourfinale auf die Trabrennbahn nach Hamburg-Bahrenfeld. picture alliance / APA-Images | FLORIAN WIESER

Am Samstag spielen Kraftklub auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld. Das Konzert am 29. August ist ausverkauft – wer ein Ticket hat, kann sich auf einen langen Abend einstellen: Bereits um 16 Uhr öffnet das Gelände, Kraftklub selbst sollen um 20.30 Uhr auf die Bühne kommen. Die wichtigsten Infos für Besucher im Überblick.

Hamburg ist zugleich die letzte Station der „Sterben in Karl-Marx-Stadt“-Tour 2026. Die Konzertreise begann im März und endet laut offiziellem Kraftklub-Shop am 29. August. Namensgeber ist das fünfte Studioalbum der Chemnitzer Band, das im November 2025 erschienen ist.

1. Wann ist Einlass – und wann spielt Kraftklub?

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Der Einlass auf die Trabrennbahn beginnt um 16 Uhr. Inzwischen gibt es auch einen detaillierten Zeitplan für den Abend: Shelter Boy soll um 18.30 Uhr beginnen, Blond um 19.25 Uhr und Kraftklub um 20.30 Uhr. Als voraussichtliches Showende nennt die Veranstaltungs-FAQ 22.30 Uhr.

Für den Einlass gibt es zwei Zugänge, Ost und West, die beide von der Luruper Chaussee erreichbar sind. Besucher sollen sich nach Möglichkeit auf beide Eingänge verteilen.

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2. Wer spielt vor Kraftklub?

Als Support stehen Shelter Boy und Blond auf dem Programm. Beide Acts werden auch vom Hamburger Kultursommer und vom örtlichen Veranstalter FKP Scorpio offiziell angekündigt.

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3. Gibt es noch Tickets?

Reguläre Tickets gibt es nicht mehr: Das Konzert ist ausverkauft. Der Normalpreis für einen Stehplatz lag bei 74,90 Euro.

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Wer noch auf ein Ticket hofft, kann den offiziellen re:sale im Blick behalten. Dort können Tickets auftauchen, die andere Fans zurückgeben. Käufer erhalten anschließend ein neues, gültiges Onlineticket per E-Mail. Ob gerade Tickets verfügbar sind, kann sich entsprechend jederzeit ändern.

4. Welche Songs spielt Kraftklub?

Eine Setlist speziell für Hamburg ist vorab nicht veröffentlicht. Einen Hinweis geben aber die jüngsten Konzerte der Tour. Beim Auftritt in der Berliner Wuhlheide am vergangenen Samstag standen laut der von Nutzern gepflegten Plattform setlist.fm unter anderem „Marlboro Mann“, „Ich will nicht nach Berlin“, „Fahr mit mir (4x4)“, „Schüsse in die Luft“, „Ein Song reicht“ und „Songs für Liam“ auf dem Programm. Dazu kamen zahlreiche Stücke des aktuellen Albums „Sterben in Karl-Marx-Stadt“.

Auch einen Tag zuvor in Berlin war der Kern der Setlist ähnlich, einzelne Songs und Gäste unterschieden sich jedoch. Was Kraftklub in Hamburg tatsächlich spielen, steht deshalb erst am Konzertabend fest.

5. Wie kommt man am besten zur Trabrennbahn?

Der Veranstalter empfiehlt ausdrücklich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad. Besonders empfohlen wird die S1 bis Othmarschen. Von dort sind es laut Konzert-FAQ rund 20 Minuten zu Fuß bis zur Trabrennbahn. Zusätzlich sollen Sonderbusse von der S-Bahn-Station Othmarschen zum Veranstaltungsgelände fahren.

Praktisch: Das Konzertticket gilt zugleich als Fahrkarte. Nach Angaben des Veranstalters kann es am Veranstaltungstag von 0 Uhr bis 6 Uhr am folgenden Morgen im gesamten HVV-Raum genutzt werden.

6. Gibt es Probleme wegen der Baustelle an der Sternbrücke?

Wer aus anderen Teilen Hamburgs anreist, sollte die anhaltenden Bauarbeiten im Bahnverkehr berücksichtigen. Wegen der Arbeiten an der Sternbrücke und in Altona-Nord bleibt die Verbindungsbahn noch bis Ende August eingeschränkt. Betroffen sind die Linien S2, S5 und S7 zwischen Altona und Sternschanze; der HVV weist auf Fahrplanänderungen, Ersatzverkehr und eine mögliche Fahrzeitverlängerung von rund 20 Minuten hin. Die S5 wird über Jungfernstieg umgeleitet.

Die vom Konzertveranstalter für die Anreise empfohlene S1 nach Othmarschen gehört nicht zu den in diesem Baustellenhinweis genannten betroffenen Linien. Trotzdem rät auch der Hamburger Kultursommer dazu, wegen des hohen Verkehrsaufkommens ausreichend Zeit einzuplanen.

7. Sollte man mit dem Auto kommen?

Der Veranstalter rät davon ab. Direkt an der Trabrennbahn gibt es keine Parkplätze. Eine begrenzte Zahl gebührenpflichtiger Stellplätze befindet sich nach Angaben der Konzert-FAQ an der Barclays Arena und am Volksparkstadion. Von dort muss man noch etwa 20 Minuten bis zur Trabrennbahn laufen.

Auch die Barclays Arena warnt für den 29. August wegen des Kraftklub-Konzerts vor einer angespannten Parkplatzsituation und empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Für Fahrräder gibt es dagegen Stellplätze an den beiden Eingängen und in der näheren Umgebung.

8. Welche Taschen dürfen mit aufs Gelände?

Erlaubt sind ausschließlich kleinere Taschen bis maximal DIN A4. Dazu zählen etwa Bauchtaschen, Turnbeutel oder Clutches. Größere Taschen und Rucksäcke dürfen nicht mit auf das Gelände genommen werden. Der Veranstalter empfiehlt deshalb, sich auf das Nötigste zu beschränken.

Für den Bereich direkt vor der Bühne gibt es außerdem einen gesonderten Zugang. Nach Angaben der Konzert-FAQ ist der Front-of-Stage-Bereich grundsätzlich für alle Besucher zugänglich, bis seine maximale Kapazität erreicht ist. Wer hineinkommt, erhält ein Bändchen und kann den Bereich damit später wieder betreten.

9. Was darf nicht mit aufs Konzertgelände?

Verboten sind unter anderem Regenschirme, größere Rucksäcke, Kameras mit Wechselobjektiv, Selfie-Sticks, Motorradhelme, Glasflaschen und Dosen, Tiere sowie Waffen und Pyrotechnik. Der Hamburger Kultursommer führt außerdem Powerbanks ausdrücklich unter den verbotenen Gegenständen auf. Das Handy sollte also vor der Anreise möglichst vollständig geladen sein.

Auch eigene Speisen und Getränke dürfen grundsätzlich nicht mitgebracht werden. Auf dem Gelände gibt es gastronomische Angebote und kostenlose Trinkwasserstellen.

10. Wie wird das Wetter beim Kraftklub-Konzert?

Die Prognose ist drei Tage vor dem Konzert noch wechselhaft. Für Hamburg-Mitte werden für Samstag derzeit einzelne Schauer und Temperaturen zwischen etwa 15 und 22 Grad vorhergesagt; die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt in der aktuellen Modellprognose bei 75 Prozent.

Das Konzert findet laut Veranstalter auch bei Regen statt. Da Regenschirme auf dem Gelände verboten sind, empfiehlt die Konzert-FAQ ausdrücklich ein Regencape oder einen Poncho. Bei größeren Unwettern könne die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgesagt oder abgebrochen werden. Damit dürfte vor allem für die Anreise gelten: ausreichend Zeit einplanen, das Handy vorher laden – und lieber die Regenjacke als den Schirm einpacken.