Konzertabbruch beim „Dockville“: Gitarrist bricht auf Bühne zusammen

Seit Freitag wird am Reiherstieg in Wilhelmsburg wieder gefeiert: Das „Dockville“-Festival ist zurück! Am ersten Abend gab es allerdings einen Zwischenfall auf der Bühne: Ein Konzert musste abgebrochen werden.

Um kurz vor 22 Uhr betrat das australische Duo Royel Otis die „Vorshot Stage“ auf dem „MS Dockville“, bestehend aus Sänger Otis Pavlovic und Gitarrist Royel Madell.

Gitarrist von Royel Otis bricht auf der Bühne zusammen

Doch bereits 20 Minuten und knapp drei Songs später, brach Madell plötzlich auf der Bühne zusammen. Das Konzert wurde daraufhin abgebrochen, bestätigt „Dockville“-Sprecher Eike Eberhardt der MOPO. Zunächst hatte das „Abendblatt“ berichtet.

Am Samstagmittag meldete sich die Band dann auf Instagram zu Wort: Sie müsste ihre geplanten Shows beim Lowlands Festival in den Niederlanden und beim Pukkelpop in Belgien leider absagen. Royel sei an einer Virusinfektion erkrankt und fühle sich nicht fit genug.

„Wir haben uns wirklich gefreut, für euch zu spielen und hoffen, wir können euch bald bei einer unserer anderen Shows sehen“, heißt es in dem Statement.

„Dockville“ seit 2007 regelmäßig in Wilhelmsburg

Royel Otis ist ein australisches Indie-Pop-Duo aus Sydney. Ihre Songs liegen oft irgendwo zwischen Gitarren-Pop, Nostalgie der 80er Jahre und sommerlicher Leichtigkeit. Ihre Band gründeten sie 2019.

Das Dockville findet zum 18. Mal direkt an der Elbe in Wilhelmsburg statt. Mehr als 100 Bands und DJs stehen auf dem Programm. Dazu kommen über 150 Programmpunkte mit Kunst, Lesungen und Workshops. Auf dem Gelände gibt es zudem noch eine Open-Air-Galerie.

In diesem Jahr dauert das Festival allerdings zum ersten Mal nur zwei statt drei Tage. Damit sei man Besucherwünschen nachgekommen, erklären die Veranstalter.