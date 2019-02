Konsum, Jobs & Steuern: So profitiert Hamburg wirklich vom Touristen-Boom

Der Tourismus in Hamburg boomt! Jahr für Jahr kommen mehr Menschen in unsere schöne Stadt, besuchen Musicals, schippern über Elbe und Alster, schlendern durch St. Pauli und Winterhude. Aber was hat die Elbmetropole davon? Diese Frage kann die Hamburg Tourismus GmbH jetzt erstmals ganz genau beantworten.

In der Vergangenheit wurde beispielsweise die Zahl der Beschäftigten nur vage geschätzt, rund 100.000 Menschen sollten demnach im Tourismusbereich arbeiten. Ganz konkret sind es aber 88.690 Personen, die direkt und indirekt in der Branche tätig sind.



Der Hamburger Hafen ist für Touristen ein beliebtes Ausflugsziel, eine Hafenrundfahrt ein absolutes Muss. (Symbolbild) dpa Foto:

Was ist der Grund für den deutlichen Unterschied? Ein neues Daten-Erhebungsverfahren, das viel genauer ist – und nun erstmals für Hamburgs Jahresbilanz 2018 angewendet wurde. Und weitere, detaillierte Ergebnisse liefert.

Diese Gewerbe profitieren besonders von Touristen

So geht aus dem Bericht hervor, dass der Gesamtkonsum der Touristen bei mehr als acht Milliarden Euro lag! Besonders profitiert haben demnach der Einzelhandel (26,2 Prozent der Ausgaben wurden hier getätigt), gefolgt von der Gastronomie (19,1 Prozent) und Hotels, Pensionen und anderen Beherbergungsstätten (13,9 Prozent).

Apropos: Rund 14,5 Millionen Übernachtungen gab es im vergangenen Jahr in unserer Stadt – absoluter Rekord! Innerhalb von zehn Jahren hat dieser Wert um 88 Prozent zugenommen, Tendenz weiter steigend. Im europäischen Ranking rangiert die Elbmetropole inzwischen auf Platz 11, den Spitzenplatz belegt seit Jahren London.

Die meisten Auslands-Touristen kommen aus Dänemark

Die meisten ausländischen Übernachtungsgäste in unserer Stadt kamen im vergangenen Jahr übrigens aus Dänemark mit rund 392.000. Auf den Plätzen folgen die Schweiz (373.000) und Großbritannien (344.000). Generell ist Hamburg aber vor allem innerhalb der Bundesrepublik beliebt – knapp elf Millionen Übernachtungsgäste kamen laut Hamburg Tourismus GmbH aus Deutschland.

Wie wichtig der Tourismus für unsere Stadt ist, zeigt sich auch am Steueraufkommen – rund 300 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr in Hamburgs Stadtkassen gespült.