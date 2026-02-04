mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Waschbär

Ein Waschbär auf Nahrungssuche (Symbolbild). Foto: picture alliance/dpa | Christian Lademann

paidKommt jetzt die Abschuss-Prämie für Hamburgs Waschbären?

kommentar icon
arrow down

Schwarze Maske, geringelter Schwanz und großer Appetit – Waschbären sind seit Jahren in Hamburg auf dem Vormarsch. Die CDU-Fraktion will jetzt auf radikalere Methoden setzen, um die Population einzudämmen: Sie fordert die Prüfung einer Abschuss-Prämie. Dabei hatte sich die Fraktion vor rund zwei Monaten noch für eine andere Regelung eingesetzt. Die MOPO hat nachgefragt, was hinter dem Sinneswandel steckt.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test