Kommt jetzt die Abschuss-Prämie für Hamburgs Waschbären?
Schwarze Maske, geringelter Schwanz und großer Appetit – Waschbären sind seit Jahren in Hamburg auf dem Vormarsch. Die CDU-Fraktion will jetzt auf radikalere Methoden setzen, um die Population einzudämmen: Sie fordert die Prüfung einer Abschuss-Prämie. Dabei hatte sich die Fraktion vor rund zwei Monaten noch für eine andere Regelung eingesetzt. Die MOPO hat nachgefragt, was hinter dem Sinneswandel steckt.
