Kurz vor Weihnachten beschloss der Verkehrsausschuss der Bürgerschaft einstimmig, den holländischen Griff in die StVO aufnehmen zu wollen (bei dem man immer mit der Hand die Tür öffnet, die weiter weg ist, um zum Schulterblick gezwungen zu werden), um schwere Unfälle beim Öffnen von Autotüren zu reduzieren. Heike Sudmann von der Linken sagte in der Sitzung, dass das Rechtsfahrgebot für Autos Radfahrende dazu zwinge, in Reichweite von Autotüren zu fahren. Doch welche Abstände gelten tatsächlich?





