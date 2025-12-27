mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Eine Person auf einem Fahrrad trägt eine gelbe Warnweste auf der „Abstand halten!“ steht.

Abstand halten hilft allen Beteiligten, Unfälle zu vermeiden. (Symbolbild) Foto: hfr

paidKomm mir nicht zu nah beim Überholen! Welche Regeln gelten?

kommentar icon
arrow down

Kurz vor Weihnachten beschloss der Verkehrsausschuss der Bürgerschaft einstimmig, den holländischen Griff in die StVO aufnehmen zu wollen (bei dem man immer mit der Hand die Tür öffnet, die weiter weg ist, um zum Schulterblick gezwungen zu werden), um schwere Unfälle beim Öffnen von Autotüren zu reduzieren. Heike Sudmann von der Linken sagte in der Sitzung, dass das Rechtsfahrgebot für Autos Radfahrende dazu zwinge, in Reichweite von Autotüren zu fahren. Doch welche Abstände gelten tatsächlich?


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test