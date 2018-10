Moin Moin: Vorbei sind die heißen Zeiten

Brrr, ist das kalt. Monatelang meinte es das Wetter verdammt gut mit uns. Heute Morgen der Kälteschock. Gerade mal zwei mickrige Grad hat das Thermometer angezeigt.

Woran man merkt, dass es frostig wird: Der Kater weigert sich raus zu gehen. Die Tochter will zum Schlafen Socken tragen. Lebkuchen, Spekulatius, Glühwein und Co schmecken wieder. Die Kinder fragen fast täglich, wie viele Tage es noch sind, bis sie den Adventskalender öffnen dürfen. Oh man, gar nicht so einfach Abschied zu nehmen von den „heißen Zeiten“. Bleibt die Hoffnung auf einen schönen, weißen Winter.